Як повідомив у своєму Telegram президент України Володимир Зеленський, деталі обміну надано у Telegram-каналі Володимира Зеленського

24 травня 2025 року Україна та Росія завершили другий етап обміну військовополоненими у форматі “1000 на 1000”, який був узгоджений під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Президент України Володимир Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі, що додому повернулися 307 українських військовослужбовців. Перший етап обміну відбувся 23 травня, а третій раунд заплановано на 25 травня.

Серед звільнених у другому етапі обміну були представники Збройних Сил України, прикордонники та нацгвардійці. За два дні загалом вдалося повернути 697 осіб, серед яких як військовополонені, так і цивільні заручники.

В обміні взяли участь бійці різних підрозділів, включаючи Десантно-штурмові війська, Сили спеціальних операцій, Військово-Морські Сили, Сили територіальної оборони, а також представники Державної прикордонної служби та Національної гвардії. Деяких полонених вдалося звільнити вперше, про що повідомили у Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими.

Звільнені українці воювали на різних фронтах, зокрема в Донецькій, Херсонській, Харківській, Запорізькій та Луганській областях. Омбудсман України Дмитро Лубінець зазначив, що наймолодшому з повернених 25 років, а найстаршому – 61 рік. Серед них є чоловіки з різними хворобами та пораненнями.

Згідно з інформацією Міністерства оборони Росії, Москва також отримала 307 своїх військовослужбовців, які наразі перебувають на території Білорусі.

Перший етап обміну у форматі “1000 на 1000” відбувся 23 травня, коли Україні вдалося повернути 270 військовополонених та 120 цивільних заручників, серед яких були три жінки та 387 чоловіків.

Обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” був погоджений під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що наразі розробляється покроковий план реалізації цього обміну, до якого залучені всі ключові інституції: Міністерство оборони, Головне управління розвідки, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС та Офіс омбудсмена.

Хоча точна дата наступних обмінів поки що невідома, представники України на переговорах зазначали, що обмін може відбутися “найближчим часом”. Керівник ГУР Кирило Буданов 17 травня підтвердив, що обмін може відбутися вже наступного тижня. Президент Зеленський на брифінгу 19 травня уточнив, що формат “1000 на 1000” стосується саме військовополонених.