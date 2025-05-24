Як повідомляє офіційний Telegram президента України Володимира Зеленського з посиланням на обмін військовополоненими 24 травня

24 травня з російського полону вдалося звільнити трьох буковинців. Цю важливу новину оприлюднив начальник обласної адміністрації Руслан Запаранюк на своїй сторінці у Facebook.

В рамках обміну військовополоненими в Україну повернулися:

Вадим Горбатенко;

Артем Аніпко;

Микола Калмиков.

Деталі обміну 24 травня

Цей обмін став частиною другого етапу в рамках домовленостей “1000 на 1000”, досягнутих під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Загалом додому повернулися 307 військовослужбовців.

Президент України Володимир Зеленський підтвердив цю інформацію у своєму Telegram, зазначивши, що перший етап обміну відбувся напередодні, а вже 25 травня очікується третій раунд.

Формат обміну “1000 на 1000”

Обмін полоненими у форматі “1000 на 1000” був затверджений під час переговорів між Україною та Росією у Стамбулі 16 травня. Міністр оборони України Рустем Умєров повідомив, що країна працює над покроковим планом реалізації цього обміну.

У процесі беруть участь всі ключові інституції, такі як Міноборони, Головне управління розвідки, СБУ, Служба зовнішньої розвідки, МВС та Офіс омбудсмена. Хоча точна дата наступного обміну поки що невідома, представники України висловлювали сподівання, що він може відбутися “найближчим часом”. Керівник ГУР Кирило Буданов зазначив, що обмін може відбутися вже наступного тижня.

На брифінгу 19 травня Зеленський підкреслив, що формат “1000 на 1000” стосується виключно військовополонених.