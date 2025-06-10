Другий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією 9 червня

Як повідомляє Російське Міноборони

9 червня відбувся другий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією, що було узгоджено під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Цей обмін став 66-м з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що в рамках цього етапу додому повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі військові. Проте точна кількість звільнених осіб не розголошується з міркувань безпеки.

Російське Міністерство оборони підтвердило, що отримало свою частину військовополонених, які наразі перебувають у Білорусі, але не надало детальної інформації про кількість та стан звільнених.

Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі було досягнуто домовленості про обмін у форматі 1000 на 1000 військовополонених, а також про додатковий обмін 200 на 200 осіб. Крім того, сторони погодили репатріацію 6 тисяч тіл загиблих з кожної сторони.

Перший етап обміну, згідно з попередніми домовленостями, відбувся 9 червня, коли додому повернули військових віком до 25 років.

Однак 7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. У відповідь Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви, підкресливши, що роботи з обміну та репатріації тіл тривають, але точні дати та списки ще не узгоджені.

Міністерство оборони України закликало російську сторону не створювати штучних перепон і не поширювати неправдиву інформацію, щоб забезпечити повернення українських полонених.