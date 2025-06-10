Другий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією 9 червня

Як повідомляє Російське Міноборони
9 червня відбувся другий етап обміну військовополоненими між Україною та Росією, що було узгоджено під час переговорів у Стамбулі 2 червня. Цей обмін став 66-м з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну.
Президент України Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі повідомив, що в рамках цього етапу додому повернулися тяжкопоранені та тяжкохворі військові. Проте точна кількість звільнених осіб не розголошується з міркувань безпеки.
Російське Міністерство оборони підтвердило, що отримало свою частину військовополонених, які наразі перебувають у Білорусі, але не надало детальної інформації про кількість та стан звільнених.
Нагадаємо, що 2 червня у Стамбулі було досягнуто домовленості про обмін у форматі 1000 на 1000 військовополонених, а також про додатковий обмін 200 на 200 осіб. Крім того, сторони погодили репатріацію 6 тисяч тіл загиблих з кожної сторони.
Перший етап обміну, згідно з попередніми домовленостями, відбувся 9 червня, коли додому повернули військових віком до 25 років.
Однак 7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. У відповідь Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував ці заяви, підкресливши, що роботи з обміну та репатріації тіл тривають, але точні дати та списки ще не узгоджені.
Міністерство оборони України закликало російську сторону не створювати штучних перепон і не поширювати неправдиву інформацію, щоб забезпечити повернення українських полонених.
“Росія досі не надала повні списки на обмін у форматі 1000 на 1000.”
Інші новини, які можуть вас зацікавити:
- Координаційний штаб попереджає про фейкові дзвінки від російських “представників” щодо обміну військовополоненими, які є частиною інформаційно-психологічної операції Росії.
- Перший етап 66-го обміну полоненими між Україною та Росією відбувся 9 червня 2025 року, повернувши молодих військових додому. Тривають обговорення щодо завершення війни та постачання систем ППО Patriot.
- Президент Зеленський пояснив, чому Україна не мобілізує молодь від 18 років, та розповів про контракт 18-24 для військової служби.