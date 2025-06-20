Новий етап обміну полоненими між Україною та Росією у червні 2025

Як повідомив омбудсман Дмитро Лубінець у своєму Telegram-каналі

20 червня 2025 року Україна та Росія провели новий етап обміну полоненими, що стало результатом домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Про це повідомив президент України Володимир Зеленський.

На даний момент кількість звільнених не розголошується з міркувань безпеки, але буде оголошена наприкінці обміну.

“Більшість воїнів, які повертаються сьогодні з російського полону, перебувала там понад два роки. І ось нарешті вони вдома.” – Володимир Зеленський

Серед звільнених – захисники з Маріуполя, Донеччини, Луганщини, Запоріжжя, Херсонщини, Харківщини та Чернігівщини. Це військовослужбовці Збройних Сил України, Національної Гвардії та Прикордонної служби.

Згідно з інформацією Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, цей етап обміну стосується категорії «важкопоранені та тяжкохворі». В рамках домовленостей у Стамбулі повернули ще одну групу захисників, які мають серйозні поранення та проблеми зі здоров’ям.

За даними штабу, до дому повернулися військовослужбовці ЗСУ, включаючи представників Військово-морських сил, Сухопутних військ, ТрО, Десантно-штурмових військ, Сил безпілотних систем, а також Прикордонної служби та Нацгвардії. Усі звільнені належать до солдатського та сержантського складу, серед них знову є оборонці Маріуполя, які перебували в полоні з 2022 року.

“Усі звільнені сьогодні оборонці мають поранення або важкі медичні діагнози: епілепсія, гіпертонія, ішемічна хвороба серця, проблеми із зором, хвороби опорно-рухового апарату, грижі, хронічні хвороби органів травлення. У багатьох визволених діагностовано втрату ваги.” – Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Звільнених військових доправлять до медичних центрів для обстеження, лікування та реабілітації. Вони отримають необхідну допомогу, а також відновлять документи та виплатять грошове забезпечення за час перебування у неволі.

Попередні етапи обміну, що відбулися в рамках домовленостей у Стамбулі 2 червня, передбачали формат 1000 на 1000 військовополонених, а також додатковий обмін 200 на 200 осіб. Сторони також домовились про репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб спростував цю інформацію, зазначивши, що повідомлення РФ не відповідають дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. Наступні етапи проходили 10, 12, 14 та 19 червня, кожного разу не розголошуючи точну кількість звільнених з міркувань безпеки.

Окрім обміну полоненими, 11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл загиблих українських військовослужбовців, тоді як Росія отримала 27 тіл. Загалом у межах домовленостей у Стамбулі повернули понад 6 тисяч тіл загиблих з обох сторін.

З 13 по 16 червня в Україну повернули тисячі тіл полеглих військових, завершивши репатріаційну частину домовленостей.