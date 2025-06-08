Репатріація та обмін полоненими: результати переговорів у Стамбулі

Про це повідомив керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов

Репатріаційні заходи, які стали результатом переговорів, що відбулися в Стамбулі 2 червня, заплановані на наступний тиждень. Уповноважені особи отримали цю інформацію 3 червня. Про це повідомив Кирило Буданов, керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України.

“Ми ретельно дотримуємося домовленостей, досягнутих у Стамбулі. Кого, коли і як міняти – не має бути чиїмось одноосібним рішенням. Ретельна підготовка триває. Тиск і маніпуляції тут неприпустимі.” – Кирило Буданов

Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими (КШППВ) раніше повідомляв, що Росія звинуватила Україну у перенесенні термінів репатріації та обміну військовополоненими на нібито “невизначений термін”. Російська сторона стверджує, що була готова до репатріації тіл.

У відповідь на ці заяви, КШППВ зазначив, що команди з обох сторін дійсно працювали над двома напрямками: репатріацією тіл загиблих військовослужбовців та обміном полонених. Вони підтвердили, що досягли певних домовленостей, але дати ще не були узгоджені.

Щодо обміну полонених, Україна подала списки, сформовані відповідно до чітко визначених категорій, які були погоджені під час переговорів у Стамбулі. Це включає тяжко поранених, тяжко хворих, обмін за формулою “всіх на всіх”, а також молодих військовослужбовців. Проте російська сторона надала інші списки, які не відповідають узгодженому підходу. Україна вже надала відповідні коментарі, і наразі чекає на наступний крок з боку Росії, зазначили в Координаційному штабі.

Міністерство оборони України також опублікувало заяву, в якій закликало російську сторону “не створювати штучних перепон і брехливих заяв, щоб не повертати українських полонених та не забирати їхніх полонених в Росію”.