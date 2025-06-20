Обміни полоненими між Україною та Росією: останні новини від Андрія Юсова

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, підкреслив, що основним завданням штабу є забезпечення регулярних обмінів полоненими між Україною та Росією. Цю інформацію він озвучив під час обміну полоненими 20 червня.

Юсов зазначив, що всі учасники процесу обміну активно працюють над цим завданням.

“Завдання – реалізувати домогтися реалізації формули всіх на всіх категоріях: важко хворі, важко поранені й молоді захисники 25 років і молодші. Щоб повернуті були усі.”

Він також розповів про стан українських військових, які повернулися в рамках обміну 20 червня. Частина з них була доставлена на швидких, а основна група – автобусами. Юсов підкреслив, що серед повернених є поранені та хворі, які страждали від недостатнього медичного забезпечення, а також випадки туберкульозу та гангрени, що є неприйнятним у XXI столітті.

Заступник голови Коордштабу додав, що Україна отримала попередню інформацію про військових, які повертаються, від Росії, але не виключає можливості змін у цій ситуації в майбутньому.

Попередні обміни та домовленості у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія досягли угоди про обмін у форматі 1000 на 1000, а також додатково обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Сторони також погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб спростував ці заяви, підкресливши, що інформація про початок повернення тіл не відповідає дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну, під час якого додому повернули військових віком до 25 років. Наступні етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими відбулися 10, 12 та 14 червня. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки і буде озвучена після завершення обміну.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців, у той час як Росія отримала 27 тіл. Загалом у межах домовленостей у Стамбулі було повернуто 6 057 тіл загиблих.

19 червня відбувся черговий обмін полоненими в рамках домовленостей другого раунду переговорів у Стамбулі. Кількість повернутих знову не розголошується з міркувань безпеки і буде оприлюднена після завершення обміну.