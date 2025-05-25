У російському Міноборони офіційному Telegram-каналі прозвітували про обмін військовополоненими між Україною та РФ

Андрій Юсов, заступник голови Координаційного штабу з питань поводження з військовополоненими, повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна та Росія здійснили 65 обмінів військовополоненими. В результаті цих обмінів Україні вдалося повернути 5757 своїх громадян, а також 500 українців, які не були включені в обміни.

На пресконференції 25 травня Юсов зазначив, що обміни проходять у форматі “1000 на 1000”. Він підкреслив, що кожен українець, який опинився в російському полоні, має бути повернений додому. “Україна бореться за кожного свого громадянина, незважаючи на важкі умови, в яких ми опинилися через повномасштабне вторгнення. Повернення Маріупольського гарнізону є одним з пріоритетів”, – сказав він.

Юсов також торкнувся питання полонених українців, які були захоплені з початку російської агресії у 2014 році. Він наголосив, що Росія часто ігнорує запити на обмін цих людей або відмовляє у їхньому поверненні. “Вони стверджують, що ці особи не є військовополоненими і не можуть бути повернуті в рамках обміну. Це порушення міжнародного гуманітарного права та злочини проти людяності. Кожен має повернутися додому”, – підкреслив Юсов.

Переговори з Росією щодо обмінів, за словами Юсова, проходять дуже складно. На запитання про кількість українських полонених у Росії він не надав конкретної інформації.

Обмін у форматі “1000 на 1000”

23 травня відбувся перший етап обміну в рамках формату “1000 на 1000”, про який домовилися під час переговорів у Стамбулі 16 травня. Тоді додому повернулися 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники.

Другий етап обміну відбувся 24 травня, коли в Україну повернулися 307 військовослужбовців Збройних Сил України, прикордонників та нацгвардійців.

25 травня в Україну повернулися 303 захисники, які служили у Військово-морських силах, Повітряних силах, Десантно-штурмових військах, Силах територіальної оборони, а також у Національній гвардії України, Державній прикордонній службі та Державній спеціальній службі транспорту. Серед них було 70 оборонців Маріуполя.

У російському Міністерстві оборони заявили, що за три етапи обміну українська сторона передала Росії 880 військовослужбовців, а також 120 цивільних осіб, які були засуджені в Україні за державну зраду та колабораціонізм і висловили бажання виїхати на територію Росії.