Репатріація загиблих та обміни полоненими за стамбульськими домовленостями

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров, як передає Telegram-канал Міністерства оборони України

Репатріація загиблих триває в рамках стамбульських домовленостей. Цього тижня російська сторона передала Україні 4812 тіл. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, зазначивши, що це важливий крок у процесі повернення загиблих.

“Сьогодні російська сторона передала Україні ще 1200 тіл. Загалом за цей тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих.” – Рустем Умєров

Умєров також підкреслив, що попереду стоїть важливий етап ідентифікації загиблих.

“Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді.” – Рустем Умєров

Нещодавно в Службі безпеки України повідомили, що етап репатріації загиблих оборонців залізницею завершено. Наступні етапи будуть здійснюватися автотранспортом, відповідно до домовленостей, досягнутих під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.

Обміни та домовленості у Стамбулі

2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі “1000 на 1000”. Крім того, сторони погодилися обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це вже другий випадок, коли Україна та РФ проводять обмін військовополонених у такому форматі. Також було досягнуто домовленості про репатріацію 6000 тіл загиблих з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заперечили цю інформацію, зазначивши, що повідомлення представників РФ про початок повернення тіл не відповідають дійсності.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялися у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.

10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими, а другий етап відбувся 12 червня. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки – її оголосять наприкінці обміну.

11 червня відбулася репатріація 1212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6000 на 6000”.

14 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені, деяким з яких до 25 років.

Також 14 червня в Україні було повернуто ще 1200 тіл загиблих, серед яких є військовослужбовці.

15 червня репатріаційні заходи продовжилися, і в Україну повернули ще 1200 тіл, які, за словами російської сторони, належать українським громадянам, включаючи військовослужбовців.