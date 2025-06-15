Репатріація загиблих та обміни полоненими за стамбульськими домовленостями

Про це повідомив Міністр оборони Рустем Умєров, як передає Telegram-канал Міністерства оборони України
Репатріація загиблих триває в рамках стамбульських домовленостей. Цього тижня російська сторона передала Україні 4812 тіл. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров, зазначивши, що це важливий крок у процесі повернення загиблих.
“Сьогодні російська сторона передала Україні ще 1200 тіл. Загалом за цей тиждень повернуто вже 4812 тіл загиблих.”
Умєров також підкреслив, що попереду стоїть важливий етап ідентифікації загиблих.
“Це складна і делікатна робота, яка дає можливість кожній родині отримати відповіді.”
Нещодавно в Службі безпеки України повідомили, що етап репатріації загиблих оборонців залізницею завершено. Наступні етапи будуть здійснюватися автотранспортом, відповідно до домовленостей, досягнутих під час зустрічі української та російської делегацій у Стамбулі.
Обміни та домовленості у Стамбулі
2 червня під час переговорів у Стамбулі представники України та Росії домовились про обмін у форматі “1000 на 1000”. Крім того, сторони погодилися обміняти ще 200 на 200 військовополонених. Це вже другий випадок, коли Україна та РФ проводять обмін військовополонених у такому форматі. Також було досягнуто домовленості про репатріацію 6000 тіл загиблих з кожної сторони.
7 червня Росія звинуватила Україну у перенесенні обміну на невизначений термін. У Координаційному штабі з питань поводження з військовополоненими заперечили цю інформацію, зазначивши, що повідомлення представників РФ про початок повернення тіл не відповідають дійсності.
9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, про який домовлялися у Стамбулі 2 червня. Тоді додому повернули військових до 25 років.
10 червня сторони провели перший етап обміну тяжкопораненими та тяжкохворими військовополоненими, а другий етап відбувся 12 червня. Кількість повернутих не розголошується з міркувань безпеки – її оголосять наприкінці обміну.
11 червня відбулася репатріація 1212 тіл полеглих українських військовослужбовців. Міноборони РФ повідомило, що Москва отримала 27 тіл. Відомо, що під час переговорів у Стамбулі сторони домовились про репатріацію у форматі “6000 на 6000”.
14 червня Україна та Росія провели обмін полоненими в рамках домовленостей, досягнутих під час другого раунду переговорів у Стамбулі 2 червня. Додому повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені, деяким з яких до 25 років.
Також 14 червня в Україні було повернуто ще 1200 тіл загиблих, серед яких є військовослужбовці.
15 червня репатріаційні заходи продовжилися, і в Україну повернули ще 1200 тіл, які, за словами російської сторони, належать українським громадянам, включаючи військовослужбовців.
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