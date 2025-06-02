Другий раунд мирних переговорів України і Росії у Стамбулі

Як повідомляє Telegram-канал Міністерства закордонних справ України

У Стамбулі розпочався другий раунд мирних переговорів між українською та російською делегаціями, за посередництвом Туреччини. Цю інформацію підтвердили в Міністерстві закордонних справ України.

Перед початком переговорів президент Володимир Зеленський затвердив склад української делегації, яку знову очолив міністр оборони Рустем Умєров. До складу команди увійшли:

Олександр Бевз – радник керівника Офісу президента;

Олександр Дьяков – заступник начальника штабу Командування ВМС ЗСУ;

Сергій Кислиця – перший заступник міністра закордонних справ;

Юрій Ковбаса – представник Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в системі органів сектору безпеки й оборони (за згодою);

Георгій Кузьмичов – офіцер протоколу Апарату забезпечення службової діяльності головнокомандувача ЗСУ;

Олег Луговський – перший заступник голови Служби зовнішньої розвідки;

Євгеній Острянський – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Поклад – заступник голови Служби безпеки України;

Вадим Скібіцький – заступник начальника ГУР Міноборони;

Андрій Фомін – начальник відділу міжнародного права, заступник начальника управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ;

Олексій Шевченко – заступник начальника Генерального штабу ЗСУ;

Олександр Шеріхов – старший офіцер Головного оперативного управління Генерального штабу ЗСУ;

Євген Шинкарьов – заступник начальника штабу Командування Повітряних сил ЗСУ.

Склад делегації залишився майже незмінним у порівнянні з першим раундом, що відбувся 16 травня. Проте, цього разу до команди не увійшов начальник управління міжнародного та операційного права Центрального юридичного управління Генштабу ЗСУ Олексій Маловацький.

Того ж дня у Стамбулі відбулася зустріч між першим заступником міністра закордонних справ Сергієм Кислицею та членом української делегації, радником голови Офісу президента Олександром Бевзом з представниками Німеччини, Італії та Великої Британії. Під час зустрічі обговорювалися позиції перед переговорами між українською та російською сторонами.

Нагадаємо, що минулого тижня Україна передала Росії документ, що відображає українську позицію щодо мирного врегулювання. Повний текст цього документа був опублікований. Російська сторона, яка обіцяла надати свій “меморандум” після обміну 1000 на 1000, досі не виконала своїх зобов’язань.