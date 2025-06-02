Другий раунд переговорів Україна-Росія у Стамбулі: відмова від припинення вогню

Про це журналістам повідомив перший заступник міністра закордонних справ України

Під час другого раунду переговорів між Україною та Росією, що відбулися 2 червня в Стамбулі, російська делегація відмовилася від безумовного припинення вогню. Про це повідомив перший заступник міністра закордонних справ України, який є також членом української делегації.

Він зазначив, що досягти згоди з російською стороною щодо припинення вогню та організації зустрічі між президентом Володимиром Зеленським і президентом Росії Володимиром Путіним не вдалося.

“Російська сторона відмовляється від безумовного припинення вогню. Президент США (Дональд Трамп – ред.) запропонував припинення вогню, наша делегація сьогодні повторно це висловила. Всі ці пропозиції не були прийняті російською стороною.” – Кислиця

Міністр оборони України та голова української делегації Рустем Умєров додав, що російська сторона передала Києву так званий “меморандум”, який містить їхнє бачення мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Українська делегація планує витратити тиждень на вивчення та аналіз цього документа.

Крім того, Умєров запропонував російській стороні провести ще один раунд переговорів у період з 20 по 30 червня.

1 червня було отримано повний текст меморандуму, який українська делегація представила російській стороні під час перемовин у Стамбулі. Документ містить положення про припинення вогню, моніторинг перемир’я та необхідність зустрічі між президентами України та Росії.

Також у меморандумі йдеться про безумовне повернення Росією всіх депортованих та переміщених українських дітей, обмін полоненими, а також звільнення всіх цивільних ув’язнених. Ці заходи повинні стосуватися всіх категорій осіб, починаючи з лютого 2014 року.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

Другий раунд переговорів між українською та російською делегаціями, за посередництва Туреччини, тривав понад годину. За підсумками зустрічі, Рустем Умєров повідомив, що сторони домовилися про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цього процесу будуть оголошені “незабаром”.