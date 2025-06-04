Єрмак про викрадених дітей і переговори у Стамбулі: реакція РФ та подальші кроки

Про це він повідомив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV.

Андрій Єрмак, керівник Офісу президента України, поділився інформацією про реакцію російської сторони на список викрадених дітей, який українська делегація передала під час переговорів у Стамбулі. За його словами, представники РФ висловилися, що українцям слід “припинити влаштовувати шоу з цими дітьми”. Цю інформацію він озвучив в інтерв’ю американському телеканалу Newsmax TV.

Єрмак зазначив, що українська сторона надала росіянам список, що містить імена та місцезнаходження 300 викрадених дітей. У відповідь представники РФ заявили, що “шукають” і, можливо, “спробують привести ще 10 дітей”.

“І тоді наша делегація почула фразу: ”Будь ласка, хлопці, припиніть робити це шоу з цими дітьми. Зробіть шоу для старої європейської жінки без дітей”. Ось що потрібно знати про позицію Росії щодо викрадених дітей.” – Андрій Єрмак

Під час свого візиту до США Єрмак повідомив, що українська делегація проводить зустрічі в Білому домі та Державному департаменті, а також планує обговорення питання викрадених дітей у Конгресі. Він підкреслив, що цьому питанню в США досі не приділяється достатньої уваги.

Керівник Офісу президента зазначив, що під час зустрічей українська делегація не лише наводитиме статистику, а й розповідатиме реальні історії конкретних викрадених дітей. Він також додав, що точна кількість викрадених дітей наразі невідома, але йдеться про тисячі.

Єрмак також вказав на можливість введення нових санкцій проти Росії з боку Сполучених Штатів. Він зазначив, що санкції, які обговорюються в Сенаті, “дуже ефективні” і мають бути скоординовані з партнерами з ЄС.

3 червня Єрмак вирушив до США в складі української делегації, яку очолює перший віцепрем’єр-міністр – міністерка економіки України Юлія Свириденко. Разом з ними до США також поїхали команди Міноборони та Офісу президента України.

Єрмак повідомив, що під час зустрічей з представниками США обговорюватимуться питання, пов’язані з переговорами у Стамбулі, санкціями проти Росії, допомогою Україні у війні, викраденими українськими дітьми та російською пропагандою щодо нібито заборони церков в Україні.

Другий раунд переговорів у Стамбулі

2 червня українська та російська делегації провели другий раунд переговорів у Стамбулі за посередництва Туреччини, який тривав понад годину. За результатами зустрічі, очільник Міноборони та глава української делегації Рустем Умєров повідомив, що сторони домовились про обміни полоненими та репатріацію 6 тисяч тіл загиблих військових. Деталі цього процесу будуть оголошені “незабаром”.

Крім того, російська сторона передала Україні так званий “меморандум”, що містить бачення РФ щодо мирного врегулювання та умови для припинення вогню. Київ має тиждень на вивчення та аналіз цього документа, після чого сторони зможуть “скоординувати” подальші дії. Умєров також запропонував російській делегації провести ще один раунд переговорів 20-30 червня.

Проте, за словами першого заступника міністра закордонних справ України та члена української делегації Сергія Кислиці, росіяни відмовились від безумовного припинення вогню та зустрічі президента Володимира Зеленського з очільником Кремля Володимиром Путіним.