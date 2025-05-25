Третій етап обміну полоненими між Україною та Росією: 303 військових повернулись додому

Як повідомляє Суспільне.

25 травня 2025 року Україна та Росія здійснили третій етап обміну полоненими в рамках угоди “1000 на 1000”, яка була досягнута під час переговорів у Стамбулі. В результаті цього обміну додому повернулися 303 українських військовослужбовців, які перебували в російському полоні.

Президент Володимир Зеленський у своєму Telegram-каналі зазначив, що цей обмін є важливим кроком у процесі повернення українських захисників, підкреслюючи його значення для родин військових.

Цей етап обміну став продовженням домовленостей, досягнутих 16 травня в Стамбулі, які передбачають масштабний обмін полоненими між двома країнами.

Нагадаємо, що 23 травня відбувся перший етап обміну у форматі “1000 на 1000”, під час якого додому повернулися 697 осіб, серед яких були як військовополонені, так і цивільні заручники.

Другий етап, що відбувся 24 травня, приніс Україні 307 військовослужбовців Збройних сил, прикордонників та нацгвардійців.

Третій етап обміну є важливим кроком у процесі повернення українських захисників, а також сприяє зміцненню довіри між сторонами, незважаючи на складну ситуацію на фронті.