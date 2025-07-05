Зеленський і Трамп обговорили спільне виробництво зброї та санкції проти Росії

Про це Reuters.

5 липня 2025 року відзначаємо 1228-й день повномасштабної війни України проти Росії. У цей день президент Володимир Зеленський провів важливу телефонну розмову з колишнім президентом США Дональдом Трампом. Керівник Офісу Президента Андрій Єрмак охарактеризував цю бесіду як «важливу й результативну». Під час розмови обговорювалися, зокрема, перспективи спільного виробництва зброї між Україною та США.

Ввечері 4 липня Кривий Ріг зазнав серії вибухів, коли російські війська вдарили по об’єкту цивільної інфраструктури. Внаслідок цієї атаки постраждали вісім осіб.

Президент Зеленський також повідомив, що українська та російська сторони готують нові обміни полоненими, що свідчить про продовження переговорного процесу.

Використання хімічної зброї Росією

Міністр оборони Нідерландів Рубен Брейкелманс надав інформацію про докази масштабного використання Росією забороненої хімічної зброї в Україні. За даними нідерландських та німецьких розвідувальних служб, Росія застосовує задушливі речовини, які скидаються з дронів, щоб витіснити українських солдатів з окопів для подальшого обстрілу.

“Головний висновок полягає в тому, що ми можемо підтвердити: Росія посилює використання хімічної зброї. Це посилення викликає занепокоєння, адже воно вписується в тенденцію, яку ми спостерігаємо вже кілька років, коли використання Росією хімічної зброї в цій війні стає дедалі нормалізованішим, стандартизованішим і масштабнішим.” – Рубен Брейкелманс, міністр оборони Нідерландів

Заява Дональда Трампа про санкції проти Росії

Дональд Трамп, президент США, повідомив, що під час розмови з Володимиром Путіним обговорювали можливі санкції, які можуть бути запроваджені найближчим часом. Трамп зазначив, що Путін стурбований цими санкціями і усвідомлює їхню ймовірність.

Крім того, Трамп розповів, що під час бесіди з Володимиром Зеленським обговорювали можливість передачі Україні зенітно-ракетних комплексів Patriot, що може суттєво посилити обороноздатність країни.