Війна в Україні 25 травня 2025: обмін полоненими та нові атаки

Як повідомляє Суспільне.

25 травня 2025 року, 1186-й день війни між Росією та Україною. Українська та російська сторони завершили другий етап обміну полоненими у форматі “1000 на 1000”, в рамках якого Україні вдалося повернути 307 військових. Третій етап обміну заплановано на сьогодні, 25 травня.

Вечір 24 травня ознаменувався новими атаками з боку Росії, яка використала безпілотники для ударів по українських територіях. Повітряні сили Збройних сил України підтвердили ці факти. Крім того, Головне управління розвідки повідомило про понад 150 випадків страти українських військовополонених, що викликає серйозне занепокоєння.

Оновлена мапа бойових дій від проєкту DeepState вказує на те, що російські війська окупували 62,6 км² території Сумської області, що свідчить про загострення ситуації на сході України.

Мевлют Чавушоглу, міністр закордонних справ Туреччини, планує відвідати Росію для обговорення ситуації в Україні після переговорів у Стамбулі. У той же час, колишній президент США Дональд Трамп зазначив, що американські військові вивчають нові тактики ведення бойових дій, спостерігаючи за російсько-українською війною, зокрема акцентуючи увагу на використанні дронів.

У Києві та інших містах України тривають обстріли. У Голосіївському районі столиці внаслідок атаки сталося часткове руйнування будівлі, а також виникла пожежа, на місці події працюють рятувальники. Вибухи також зафіксовані в Миколаєві та Конотопі, що свідчить про активність ворожих сил у цих регіонах.