Головні новини війни України з Росією 11 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

11 червня 2025 року відзначаємо 1204-й день повномасштабної війни України з Росією. У цей час важливі події та новини, що стосуються конфлікту, виглядають наступним чином:

Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що адміністрація президента США планує зменшити бюджет на військову допомогу Україні у 2026 році.

Європейський Союз оголосив про новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, в якому пропонується знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.

В Україні та Росії відбувся черговий етап обміну полоненими, що розпочався 9 червня. Повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені військові, але точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.

Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти дитячого табору “Артек”, розташованого в окупованому Криму. Під обмеження також потрапили інші освітні установи та організації, які займаються військовим і патріотичним вихованням молоді в Севастополі, зокрема Центр гуманітарних та культурних ініціатив “Рассвет”, прокремлівський молодіжний рух “Рух перших” та 48 фізичних осіб.

Ситуація в Харкові

У Харкові зафіксовано щонайменше два вибухи, про що повідомили кореспонденти. Місто зазнає масованої атаки з боку російських безпілотників, про що заявив міський голова Ігор Терехов.

“Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році.” – Піт Гегсет, очільник Пентагону