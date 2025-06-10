Головні новини війни України з Росією 11 червня 2025 року

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
11 червня 2025 року відзначаємо 1204-й день повномасштабної війни України з Росією. У цей час важливі події та новини, що стосуються конфлікту, виглядають наступним чином:
Глава Пентагону Піт Гегсет повідомив, що адміністрація президента США планує зменшити бюджет на військову допомогу Україні у 2026 році.
Європейський Союз оголосив про новий, 18-й пакет санкцій проти Росії, в якому пропонується знизити верхню межу ціни на нафту з 60 до 45 доларів за барель.
В Україні та Росії відбувся черговий етап обміну полоненими, що розпочався 9 червня. Повернулися тяжкохворі та тяжкопоранені військові, але точна кількість не розголошується з міркувань безпеки.
Президент Володимир Зеленський запровадив санкції проти дитячого табору “Артек”, розташованого в окупованому Криму. Під обмеження також потрапили інші освітні установи та організації, які займаються військовим і патріотичним вихованням молоді в Севастополі, зокрема Центр гуманітарних та культурних ініціатив “Рассвет”, прокремлівський молодіжний рух “Рух перших” та 48 фізичних осіб.
Ситуація в Харкові
У Харкові зафіксовано щонайменше два вибухи, про що повідомили кореспонденти. Місто зазнає масованої атаки з боку російських безпілотників, про що заявив міський голова Ігор Терехов.
“Білий дім планує скорочення бюджету на безпекову допомогу Україні у 2026 році.”
“У Євросоюзі пропонують знизити верхню межу ціни на нафту з $60 до $45 за барель, що є частиною нового 18 пакета санкцій проти Росії.”
Рекомендуємо звернути увагу:
- Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга заявив про відсутність відповіді від Москви на пропозиції щодо завершення війни після другого раунду переговорів у Стамбулі.
- Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна не підтримає 18-й пакет санкцій ЄС проти Росії без чіткого плану енергетичної безпеки від Єврокомісії.
- 9 червня відбувся важливий обмін полоненими між Україною та Росією, повернулися військові різних формувань, переважно молодші 25 років.