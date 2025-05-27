1190-й день війни в Україні: оборона, міжнародна підтримка та нові виклики

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28 травня 2025 року Україна відзначає 1190-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Росії. Цей день відзначається важливими подіями, які формують хід війни та впливають на ситуацію в країні.

Влада України активно залучає бізнес до виробництва озброєння та працює над новими угодами з європейськими партнерами для залучення інвестицій у вітчизняну оборонну промисловість.

Президент Володимир Зеленський заявив про намір “дзеркально відповідати” на всі загрози з боку Росії. Він акцентував увагу на важливості використання ударних дронів, перехоплювачів, крилатих ракет та української балістики в оборонних стратегіях.

США отримали від України пропозиції щодо можливого мирного врегулювання і тепер очікують аналогічні документи від Російської Федерації.

Росія готується до відновлення роботи тимчасово захопленої Запорізької атомної електростанції. На окупованих територіях Запорізької та Донецької областей активно будуються нові лінії електропередач, про що повідомляє “Greenpeace Ukraine”.

Велика Британія планує використати 3 мільярди доларів із заморожених російських активів для постачання озброєння та ремонту техніки для України в період 2025-2026 років.

У Києві оголошено повітряну тривогу, про що повідомили в Київській міській державній адміністрації.

Мер Москви Сергій Собянін повідомив про відбиття атаки десяти безпілотників, які наближалися до столиці Росії. За його словами, російські сили ППО знищили всі безпілотники, а на місцях падіння уламків працюють екстрені служби. Інформації про постраждалих або пошкодження наразі немає.

У Харкові чули звуки вибухів, які, за словами міського голови Ігоря Терехова, долинали з передмістя. Загроза ударів з використанням безпілотників залишається актуальною. Кореспонденти повідомляють про серію вибухів у місті, зокрема четвертий вибух, який було чутно в Харкові.