Україна 1222 дні війни: успіхи ЗСУ та нова авіабомба в Дніпрі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

29 червня 2025 року Україна відзначає 1222-й день боротьби з повномасштабним вторгненням Російської Федерації. Сили оборони активно працюють над послабленням ворога та захистом територіальної цілісності країни.

Останні новини свідчать про те, що підрозділи Головного управління розвідки, у тісній співпраці з іншими військовими формуваннями, успішно вразили склади боєприпасів 1060 Центру матеріально-технічного забезпечення Збройних сил РФ, які розташовані в Брянській області. Ця операція значно ускладнила логістику та постачання російських військ.

28 червня в передмісті Дніпра стався потужний вибух. Пізніше в мережі з’явилася інформація про те, що російські війська застосували нову керовану авіабомбу з реактивним прискорювачем, націлену на місто.

“У Дніпрі було застосовано бомбу-ракету ‘Гром-1’, що свідчить про використання ворогом новітніх видів озброєння,” – начальник обласної військової адміністрації Лисак

Цей інцидент підтверджує, що російські війська продовжують вдосконалювати свої методи ведення бойових дій, намагаючись завдати максимальних втрат українській інфраструктурі та населенню. Водночас українські захисники демонструють високу ефективність у протидії агресору, завдаючи йому значних втрат у техніці та живій силі.

Ситуація на фронті залишається напруженою, але Збройні сили України продовжують утримувати свої позиції та готуються до подальших контрнаступальних операцій.