Україна запускає програму Build with Ukraine для розвитку оборонних технологій у 2025 році

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Літо 2025 року стане важливим етапом для України, оскільки країна планує підписати перші угоди в рамках програми Build with Ukraine. Ця ініціатива передбачає експорт українських військових технологій та створення виробничих потужностей за кордоном. Про це повідомив президент Володимир Зеленський під час прес-конференції.

Згідно з його словами, програма охоплює виробництво різних типів дронів, ракет, а також, можливо, артилерії на території країн-партнерів, які вже фінансують або планують інвестувати в оборонне виробництво.

“Ми будемо давати відповідні технології і будемо виробляти в їхніх країнах зброю для нас і для них.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що жодна з технологій не повинна потрапити до країн, які підтримують Росію, тому співпраця з такими державами виключена.

Володимир Зеленський також зазначив, що вже є попередні домовленості з кількома країнами, серед яких Данія, Норвегія, Німеччина, Велика Британія та Литва. У переговорах активно бере участь і приватний сектор.

Крім того, президент повідомив, що в 2025 році Україна залучила 43 мільярди доларів для розвитку свого оборонно-промислового комплексу (ОПК) і закликав партнерів виділяти 0,25% свого ВВП на підтримку українського ОПК.

“Україна – це частина безпеки Європи. Ми хочемо, щоб на наш ОПК виділяли 0,25% від ВВП тієї чи іншої держави-партнера.” – Володимир Зеленський

У своєму вечірньому зверненні 20 червня президент також анонсував створення нової платформи для розвитку оборонного виробництва в Україні. Це передбачає системну та довготривалу роботу, до якої вже долучилися іноземні партнери.

Зеленський зазначив, що 2025 рік стане рекордним за обсягами підтримки від союзників, як фінансової, так і в рамках контрактів на постачання озброєння. Україна також готує нові угоди з партнерами по НАТО, зокрема щодо інвестицій у виробництво технологій, дронів та артилерійських снарядів.