Прогноз врожаю зернових в Україні на 2025 рік: зниження на 10%

Як повідомляє медіа Reuters

В Україні у 2025 році очікується зниження врожаю зернових на приблизно 10%, про що повідомив міністр аграрної політики Віталій Коваль. За прогнозами, загальний обсяг врожаю складе близько 51 мільйона тонн, тоді як у 2024 році аграрії зібрали понад 56 мільйонів тонн.

Основними причинами зменшення врожаю міністр назвав воєнні дії, аномально теплу зиму та дощі, які вплинули на весняну посівну кампанію. Віталій Коваль поділився своїми думками з агентством Reuters, зазначивши, що ситуація є складною, але не катастрофічною.

“Найбільш негативний прогноз – мінус 10%. За очікуваннями, врожай зернових – мінус 10%, олійних – мінус 5%. Це точно не провал, але, дай Боже, ми все зберемо.” – Віталій Коваль

Щодо пшениці, міністр зазначив, що її врожай може становити від 20 до 22 мільйонів тонн. Водночас загальний обсяг врожаю олійних культур у 2025 році може знизитися до приблизно 20 мільйонів тонн, у порівнянні з понад 21 мільйоном тонн у 2024 році.

Хоча Віталій Коваль не надав конкретних даних про обсяги експорту зернових та олійних культур, за інформацією Reuters, Україна може експортувати близько 40 мільйонів тонн врожаю, з яких приблизно 15 мільйонів тонн буде пшеницею.