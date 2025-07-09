Україна збільшує бюджет на оборону у 2025 році до 50 млрд доларів

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У 2025 році Україна планує витратити близько 50 мільярдів доларів на безпеку та оборону, що становитиме 26% від валового внутрішнього продукту (ВВП). Зокрема, бюджет на закупівлю озброєння досягне 16,4 мільярда доларів, тоді як власні доходи бюджету прогнозуються на рівні 48,5 мільярда доларів.

Цю інформацію озвучив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання Керівного комітету платформи URC-2025 9 липня. Він також зазначив, що наприкінці червня уряд подав зміни до закону про державний бюджет, які передбачають збільшення витрат на обороноздатність країни на майже 10 мільярдів доларів.

“Загальний фінансовий ресурс на оборону та безпеку у 2025 році складе майже 50 млрд доларів. Це 26% ВВП. Бюджет на закупівлю зброї так само рекордний і складе 16,4 млрд доларів. Водночас власні доходи бюджету складуть 48,5 млрд доларів. Таким чином зовнішнє фінансування критично важливе для нас, адже дозволяє Україні спрямовувати власні ресурси на захист нашої країни.” – Денис Шмигаль

Прем’єр також повідомив, що цього року Україні вдалося залучити 22 мільярди доларів зовнішнього фінансування. Проте викликом залишається 2026 рік.

“Наші потреби у зовнішньому фінансуванні залишаться на рівні понад 40 млрд доларів. Ключовим завданням має стати напрацювання механізмів та інструментів, які дозволять залучити ці кошти.” – Денис Шмигаль

Він також підкреслив, що Україна продовжує працювати над консолідацією внутрішніх ресурсів. Завдяки відновленню економіки та системним змінам, за перші п’ять місяців цього року державний бюджет було перевиконано на 1 мільярд доларів.

25 червня уряд схвалив законопроєкт про внесення змін до державного бюджету на 2025 рік, який передбачає збільшення витрат на сектор безпеки і оборони на 412,4 мільярда гривень.