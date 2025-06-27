Українські технології протидії ударним дронам: інновації та виклики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Сьогодні в Україні розроблено безліч технологічних рішень для протидії ударним дронам, які використовує Росія для атак. Багато з цих рішень вже активно застосовуються в бойових умовах. Однак, Росія продовжує використовувати комбіновані удари, щоб виснажити українську протиповітряну оборону.
Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами. Він зазначив, що Україна вже багато років системно працює над пошуком ефективних методів боротьби з дронами-камікадзе. Протягом останніх трьох років триває безперервна робота над створенням ефективної моделі протидії “шахедам”.
Умєров підкреслив, що це була постійна інтелектуальна боротьба, адже російські війська регулярно змінювали свої алгоритми, а Україна адаптувала свою тактику у відповідь на ці зміни.
“На сьогодні знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах.”
Міністр також зазначив, що рішення, які спочатку демонстрували високу ефективність, з часом почали втрачати свою дієвість через зміни в тактиці російських військ. Наприклад, мобільні вогневі групи були корисними на певному етапі, але їхня ефективність поступово знижується.
Умєров розповів про нові розробки, такі як “дрони-перехоплювачі”, а також інші інструменти, про які поки що не розголошується інформація.
Вся робота над системами протидії дронам є безперервним циклом інновацій та вдосконалення, зазначив міністр.
Він також додав, що Росія використовує комбіновані удари для виснаження української ППО.
“Зараз ворог збільшив комбіновані удари. Використовують до 500 шахедів за ніч і комбінують з балістичними та крилатими ракетами – для того, щоб виснажити наше ППО, прорахувати нашу ешелонованість, для психологічного тиску.”
Незважаючи на ці виклики, Україна продовжує знаходити нові рішення та адаптувати свою оборону.
“І антишахедне рішення вже є – один з цих виробів показав дуже велику ефективність, ми навіть самі не очікували.”
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