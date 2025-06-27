Українські технології протидії ударним дронам: інновації та виклики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Сьогодні в Україні розроблено безліч технологічних рішень для протидії ударним дронам, які використовує Росія для атак. Багато з цих рішень вже активно застосовуються в бойових умовах. Однак, Росія продовжує використовувати комбіновані удари, щоб виснажити українську протиповітряну оборону.

Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з журналістами. Він зазначив, що Україна вже багато років системно працює над пошуком ефективних методів боротьби з дронами-камікадзе. Протягом останніх трьох років триває безперервна робота над створенням ефективної моделі протидії “шахедам”.

Умєров підкреслив, що це була постійна інтелектуальна боротьба, адже російські війська регулярно змінювали свої алгоритми, а Україна адаптувала свою тактику у відповідь на ці зміни.

“На сьогодні знайдено десятки технологічних рішень, десятки виробів, які вже застосовуються у бойових умовах.” – Рустем Умєров

Міністр також зазначив, що рішення, які спочатку демонстрували високу ефективність, з часом почали втрачати свою дієвість через зміни в тактиці російських військ. Наприклад, мобільні вогневі групи були корисними на певному етапі, але їхня ефективність поступово знижується.

Умєров розповів про нові розробки, такі як “дрони-перехоплювачі”, а також інші інструменти, про які поки що не розголошується інформація.

Вся робота над системами протидії дронам є безперервним циклом інновацій та вдосконалення, зазначив міністр.

Він також додав, що Росія використовує комбіновані удари для виснаження української ППО.

“Зараз ворог збільшив комбіновані удари. Використовують до 500 шахедів за ніч і комбінують з балістичними та крилатими ракетами – для того, щоб виснажити наше ППО, прорахувати нашу ешелонованість, для психологічного тиску.” – Рустем Умєров

Незважаючи на ці виклики, Україна продовжує знаходити нові рішення та адаптувати свою оборону.