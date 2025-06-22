Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Незважаючи на зміни в тактиці Російської Федерації, мобільні вогневі групи (МВГ) здатні знищувати близько 40% дронів, зокрема “шахедів”, які використовує російська армія для атак на Україну. Про це повідомив головнокомандувач Збройних Сил України Олександр Сирський під час прес-конференції.

Згідно з інформацією Генерального штабу ЗСУ, українська протиповітряна оборона демонструє успіхи, збиваючи приблизно 82% дронів-камікадзе типу “Shahed”, що запускаються з території Росії.

“Оскільки ми маємо економити зенітні керовані ракети, то пріоритетними для ураження “шахедів” є мобільні вогневі групи. Саме на них припадає найбільша частка знищених ударних БпЛА. Ефективність МВГ становить до 40%. Тобто на сьогоднішній день вони не втратили свою актуальність.” – Олександр Сирський

Олександр Сирський також зазначив, що перспективним напрямком у боротьбі з російськими дроновими атаками є використання легкомоторної авіації. ЗСУ вже мають такі літаки, а також отримують нові зразки завдяки міжнародній підтримці.

“Цей напрямок буде розвиватися. Ми отримуємо сучасні літаки легкомоторної авіації, які мають сучасне озброєння та засоби навігації, що підвищить ефективність протидії ударним дронам росіян.” – Олександр Сирський

Крім того, активно використовується армійська авіація. Гелікоптери щодня беруть участь у знищенні ударних БпЛА, і цей напрямок також розвивається.

“Організована співпраця з партнерами, в першу чергу з канадськими, які дають нам можливість отримати сучасні системи спостереження, прицілювання, що підвищує бойові можливості наших гелікоптерів.” – Олександр Сирський

Генштаб ЗСУ підкреслює, що існує проблема з кількістю зенітних ракет та систем, які забезпечують захист українських міст і критичної інфраструктури. Щоночі у відбитті повітряних атак беруть участь екіпажі гелікоптерів, винищувачі Повітряних Сил, а також новітні літаки F-16 та Mirage-2000, які Україна отримала від своїх партнерів.

ЗСУ також впроваджують дрони-перехоплювачі – спеціальні безпілотники, які здатні знищувати “шахеди”. Вже створено нові підрозділи операторів, і десятки таких дронів були знищені.

Проте для ефективної роботи зенітних дронів Повітряним силам необхідно мати сотні радарів. Без сучасної радіолокації ці дрони працюють менш точно. ЗСУ вже мають понад 5 типів таких перехоплювачів і продовжують їх закуповувати. Також у бойових умовах тестуються автоматизовані системи протиповітряної оборони.