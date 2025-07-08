Реформа спиртової галузі в Україні: демонополізація та боротьба з тіньовим ринком

За даними видання «Економічна правда» розповідають про аналітику податків про діяльністі спиртових заводів Економічна правда

У 2020 році в Україні розпочалася реформа спиртової галузі, яка мала на меті демонополізацію державного монополіста “Укрспирту”. В рамках цієї реформи майно підприємства було виставлено на приватизацію, а виробництво спирту стало доступним для приватного бізнесу. Основними цілями реформ були збільшення обсягів виробництва, підвищення експортного потенціалу, створення нових робочих місць та виведення ринку з тіні.

Проте перші роки після демонополізації не принесли очікуваних результатів. Податківці офіційно заявили, що контроль над ринком перейшов до семи груп бізнесменів, серед яких є особи, пов’язані з народними депутатами, посадовцями, правоохоронцями, а також олігархами та колишніми податківцями.

Перед реформою “Укрспирт” володів 41 місцем провадження діяльності та 37 єдиними майновими комплексами, більшість з яких не функціонували. Перший спиртзавод, “Немирівський”, був проданий восени 2020 року, а до кінця 2021 року Фонд держмайна продав 30 заводів, отримавши 1,7 млрд гривень. Станом на весну 2025 року продано вже 56 об’єктів, загальна сума надходжень склала 2,75 млрд гривень.

У 2023 році податківці виявили сім груп виробників, які займалися випуском неврахованого спирту. Найбільші обсяги нелегального виробництва були зафіксовані в Харківській, Вінницькій, Київській, Рівненській, Львівській, Кіровоградській та Житомирській областях.

Харківська група, пов’язана з AES Group та бізнесменами Валеуліними, мала найбільший обсяг неврахованого спирту – близько 1500 тонн на місяць. Вінницька група, що має зв’язки з підсанкційним Костянтином Жеваго, контролювала кілька спиртзаводів, які наразі під арештом. Київська група включає підприємства, пов’язані з колишніми працівниками “Укрспирту”. Рівненська група контролюється Русланом Астаховим, керівником забороненої партії ОПЗЖ.

Львівська група складається з підприємств, власники яких мають зв’язки з колишніми податківцями та бізнесменами, зокрема Олегом Баляшем. Кіровоградська та Житомирська групи включають заводи, що належать державним або приватним компаніям, пов’язаним із місцевими бізнесменами.

Незважаючи на приватизацію, деякі заводи не погасили заборгованість перед державою та працівниками. За даними Фонду держмайна, 18 майнових комплексів і кілька об’єктів незавершеного будівництва залишаються непроданими і готуються до продажу.

Державна податкова служба повідомила, що у 2024 році та за перші шість місяців 2025 року провела 275 перевірок виробників спирту, наклавши фінансові санкції на суму 27,9 млн гривень і призупинивши дію п’яти ліцензій на виробництво етилового спирту.

Голова Комітету Верховної Ради з питань фінансів, податкової та митної політики Данило Гетманцев зазначив, що приватизація спиртзаводів позитивно вплинула на детінізацію ринку. За його словами, у 2024 році офіційна завантаженість потужностей спиртзаводів становила 87%, а виробництво спирту зросло на 151% у порівнянні з 2021 роком.

“Насправді відслідкувати поведінку спиртового заводу достатньо просто за належного контролю податковими органами. Це ж реальний виробничий обʼєкт, який має свої показники роботи. Саме показник завантаженості спиртових заводів є фактично ключовим індикатором тіні – якщо його значення мінімальні. Наприклад, як це було у мирному 2021 році, коли середній показник завантаженості спиртових заводів по всій країні становив 60%. Тобто, фактично, вся залишкова потужність працювала на користь тіні. Годувала її тіньовим кешем, а людей – сумнівної якості спиртовим продуктом.” – Данило Гетманцев

Водночас він додав, що діяльність груп виробників неврахованого спирту стала більш прозорою, деякі з них припинили виробництво, а інші почали декларувати обсяги. Законодавчі зміни передбачають встановлення лічильників обсягу виробленого спирту на всіх заводах та створення єдиного електронного реєстру місць зберігання спирту.

Адвокат Віталій Жадобін, який брав участь у реформі, підкреслив, що реформа спрямована на створення вільного та конкурентного ринку, а боротьба з “тіньовим спиртом” належить правоохоронним органам. Він зазначив, що легальна робота вигідніша для власників, оскільки ризики кримінальних проваджень і втрати ліцензії змушують працювати прозоро.

“Реформа на цю історію прямо не впливає. Якщо хтось недобросовісний виробляє ‘другу форму’, то це мають документувати й розслідувати Національна поліція, Департамент стратегічних розслідувань, БЕБ, СБУ, податкова та інші структури, які це контролюють. У них є всі інструменти боротьби, усі можливості завадити такій неправомірній діяльності. Реформа ж ― про те, щоб ринок працював, щоб він був вільний і конкурентоспроможний.” – Віталій Жадобін

Отже, реформа спиртової галузі в Україні триває, і хоча тіньовий ринок ще існує, впроваджені зміни та посилений контроль податкових органів сприяють його поступовому скороченню та легалізації виробництва спирту.