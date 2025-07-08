Наріман Джелял вручив вірчу грамоту президенту Туреччини

Про це інформує соцмережа Х Посла України в Турецькій республіці Нарімана Джеляла

Наріман Джелял, Надзвичайний і Повноважний Посол України в Туреччині, офіційно вручив вірчу грамоту президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану під час урочистої церемонії в Президентському палаці в Анкарі.

Про цю важливу подію посол повідомив на своїй сторінці в соцмережі Х.

“Сьогодні мав за честь вручити вірчі грамоти Президенту Турецької Республіки Реджепу Тайїпу Ердогану. Цим офіційно набув всіх повноважень для діяльності в Туреччині як Надзвичайний і Повноважний Посол України. Вдячний за дуже теплий прийом і висловлену підтримку. Впевнений, що разом з турецькими друзями ми й надалі розвиватимемо та посилюватимемо стратегічне партнерство між Україною і Турецькою Республікою на благо наших народів в ім’я миру та процвітання.” – Наріман Джелял

Церемонія проходила в присутності родини українського посла, що підкреслює важливість цього моменту.

Вручення вірчих грамот є важливим дипломатичним ритуалом, який символізує початок офіційної місії посла в країні перебування. Без цього акту новопризначений посол не може повноцінно виконувати свої обов’язки перед урядом держави.

На офіційній сторінці Президентства Туреччини в Facebook також з’явився пост, присвячений цій важливій події в дипломатичних відносинах.

Нагадаємо, що президент України Володимир Зеленський призначив Нарімана Джеляла на цю посаду 14 травня.