Вищий антикорупційний суд розглядає відсторонення міністра Чернишова через корупцію

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні Вищий антикорупційний суд розглядає можливість відсторонення Олексія Чернишова з посади міністра національної єдності. 13 червня міністру було висунуто підозру у зловживанні службовим становищем у справі, що стосується корупційної схеми, пов’язаної з незаконною передачею земель у Києві для житлової забудови.

Цю інформацію повідомила кореспондентка з зали суду. Олексій Чернишов особисто з’явився на засідання, де обговорюється його можливе відсторонення від посади.

Під час засідання 27 червня, коли обирався запобіжний захід, Чернишов заявив, що не планує подавати у відставку з посади міністра. Він підкреслив, що має «багато роботи», яку потрібно виконати.

Міністр також акцентував увагу на досягненнях свого відомства, зокрема на ухваленні закону про множинне громадянство. Олексій Чернишов є першим керівником новоствореного міністерства, що підкреслює його важливість у державній структурі.

Ситуація продовжує розвиватися, і новини з цього приводу будуть оновлюватися.