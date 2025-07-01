Вищий антикорупційний суд розглядає відсторонення міністра Чернишова через корупцію

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В Україні Вищий антикорупційний суд розглядає можливість відсторонення Олексія Чернишова з посади міністра національної єдності. 13 червня міністру було висунуто підозру у зловживанні службовим становищем у справі, що стосується корупційної схеми, пов’язаної з незаконною передачею земель у Києві для житлової забудови.
Цю інформацію повідомила кореспондентка з зали суду. Олексій Чернишов особисто з’явився на засідання, де обговорюється його можливе відсторонення від посади.
Під час засідання 27 червня, коли обирався запобіжний захід, Чернишов заявив, що не планує подавати у відставку з посади міністра. Він підкреслив, що має «багато роботи», яку потрібно виконати.
Міністр також акцентував увагу на досягненнях свого відомства, зокрема на ухваленні закону про множинне громадянство. Олексій Чернишов є першим керівником новоствореного міністерства, що підкреслює його важливість у державній структурі.
Ситуація продовжує розвиватися, і новини з цього приводу будуть оновлюватися.
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- НАБУ та САП звернулися до Вищого антикорупційного суду з клопотанням про відсторонення віце-прем’єра Чернишова через корупційні звинувачення та пропонують заставу у 120 млн гривень.
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