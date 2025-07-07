Як повідомив міністр оборони Рустем Умєров на Facebook-сторінці Рустема Умєрова

У мобільному застосунку “Армія+”, розробленому Міністерством оборони України, з’явилося шість нових електронних рапортів для військовослужбовців. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

Тепер військові мають можливість швидко подавати рапорти на такі теми:

звільнення зі служби після полону;

заочне навчання під час служби;

призначення на тимчасове виконання обов’язків (ТВО);

початок тимчасового виконання обов’язків;

продовження служби для осіб, визнаних непридатними;

зміна персональних даних.

Очільник оборонного відомства підкреслив, що всі нові рапорти мають зрозумілу структуру та детальні пояснення, а їх оформлення займає всього кілька хвилин.

Загалом у застосунку “Армія+” доступно вже 42 типи рапортів, які військовослужбовці подали понад 600 тисяч разів.

Інформація про застосунок “Армія+”

2 серпня 2024 року президент України Володимир Зеленський анонсував нові сучасні рішення для військових, які мають на меті суттєво зменшити бюрократію та паперову роботу в підрозділах. Він також зазначив, що ці рішення будуть представлені суспільству найближчим часом.

З 8 серпня в Україні запустили застосунок “Армія+”. Президент підкреслив, що в наступних етапах розвитку платформи з’являться нові функції, які допоможуть військовим задовольняти соціальні та комунікативні потреби під час служби. Серед них будуть курси, навчальні програми та захищені чати для військовослужбовців.

Міністр оборони Рустем Умєров також додав, що “Армія+” буде інтегрована для родин військовослужбовців. Всі сервіси для бійців будуть об’єднані в єдиній системі, що охоплюватиме медичні, логістичні та кадрові питання.

Застосунок “Армія+” дозволяє подавати та погоджувати електронні рапорти, що значно спрощує адміністративні процеси для військових.