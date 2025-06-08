Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

8 та 9 червня кияни та відвідувачі столиці матимуть можливість ознайомитися з інсталяцією “Чорна хмара”, яку Україна представить на фестивалі незалежного мистецтва Burning Man у США. Скульптуру встановили на Софійській площі 7 червня, напередодні події.

“Чорна хмара” – це вражаюча фігура, що важить сім тонн, має довжину 30 метрів, ширину 17 метрів і висоту 15 метрів. Вона складається з 45 маленьких хмаринок, для виготовлення яких використали чотири кілометри чорної тканини. Інсталяція періодично “оживає” спалахами блискавки та гуркотом грому, нагадуючи про необхідність бути готовими до викликів та небезпек.

“Коли ти бачиш величезне чорне щось, то воно точно не говорить про щось хороше, миле. Ми говоримо: є у світі багато і людство схильне їх ігнорувати, не звертати увагу. І ми говоримо, що загроза нависла, буря насувається і давайте готуватися до цього і не робити вигляд, що тут нічого немає.” – Марія Мороз, виконавча продюсерка

Інсталяція “Чорна хмара” вже експонується у Києві на Софійській площі, готуючись до представлення на фестивалі Burning Man.

“Головний меседж – готуйтесь! Ми хотіли сказати, що легкі часи минули для всіх і треба дивитися прямо на неприємності, а не ховатися десь від них. Ми не впевнені, що люди усвідомлюють це.” – Олексій Сай, художник

Що таке Burning Man?

Burning Man – це щорічний восьмиденний фестиваль незалежного мистецтва, що проходить у пустелі Блек-Рок у штаті Невада, США. Учасники готують незвичайні костюми, які мають вразити інших, а також привозять твори сучасного мистецтва. Кульмінацією фестивалю є спалення величезної дерев’яної статуї людини в останній день заходу.

Тематика фестивалю змінюється щороку, охоплюючи такі теми, як “Добро і зло”, “Колесо часу”, “Еволюція”, “Метаморфози”, “Я, робот” та інші.

У 2024 році фестиваль проходив з 25 серпня до 2 вересня, де Україна представила скульптуру художника Олексія Сая – великі літери, що складали фразу “I’m fine”, виконані зі знищених знаків населених пунктів.

У 2023 році Україна презентувала на Burning Man військовий меморіал із протитанкових їжаків під назвою “Храм їжака” (The Hedgehog Temple).

Цьогорічний фестиваль Burning Man відбудеться з 24 серпня по 1 вересня.