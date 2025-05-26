Успішне повернення 17-річного хлопця з окупованих територій за програмою Bring Kids Back UA

Про це у понеділок, 26 травня, повідомив керівник Офісу президента Андрій Єрмак у своєму Telegram-каналі

В рамках програми президента України Bring Kids Back UA вдалося успішно повернути 17-річного хлопця з тимчасово окупованих територій. Про це стало відомо 26 травня з повідомлення керівника Офісу президента Андрія Єрмака.

Цей юнак провів більшу частину свого підліткового життя в умовах окупації разом із матір’ю, яка має інвалідність. Його старший брат служить у Збройних силах України, і родина постійно жила в страху, що російські окупанти можуть дізнатися про їхню ситуацію, розповів Єрмак.

Крім того, з’явилася нова загроза – ризик мобілізації до російської армії. «Сьогодні хлопець вже в безпеці, на території, що контролюється Україною. Я вдячний Українській мережі за права дитини та всім партнерам, які допомогли в організації цієї рятувальної місії», – підкреслив керівник Офісу президента.