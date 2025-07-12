Про це повідомив очільник ОВА Микола Калашник у Telegram

У ніч на 12 липня система “Чисте небо” успішно перехопила близько 50 російських дронів над Київською областю. Цю інформацію озвучив голова Київської обласної військової адміністрації Микола Калашник.

Калашник зазначив, що за останні чотири місяці в рамках цього проєкту було знищено приблизно 700 ворожих ударних безпілотників. Для цього використовуються спеціалізовані дрони-перехоплювачі, які ефективно захищають українське небо від загроз.

“Цей проєкт – яскравий приклад нашої винахідливості та згуртованості. Коли військові, влада, бізнес спільно знаходять нові рішення для безпеки нашого неба та даємо гідну відсіч ворогу.” – Микола Калашник

Крім того, у Київській області була створена навчальна база для підготовки нових пілотів, які забезпечують оборону повітряного простору України. Завдяки діяльності цього центру кількість екіпажів зросла втричі, що суттєво підвищує обороноздатність регіону.