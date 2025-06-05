Розвиток українського військово-промислового комплексу у 2024 році: інновації та виклики

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Анна Гвоздяр, заступниця міністра з питань стратегічних галузей промисловості України, поділилася інформацією про стан українського військово-промислового комплексу, його виклики та майбутні перспективи в умовах війни. У 2024 році українські підприємства виготовили озброєння та техніки на суму 9 мільярдів доларів, і хоча потенціал для зростання є, основною перешкодою залишаються фінансові ресурси.

Говорячи про протидію російським дронам-камікадзе “шахедам”, Гвоздяр зазначила, що Україна активно розвиває власні системи протиповітряної оборони, зокрема дрони-перехоплювачі, які за останні місяці успішно знищили понад 160 “шахедів” у Київській області. Вона підкреслила, що це новий етап у світовій протиповітряній обороні, і Україна демонструє тут лідерство.

“Ми не женемося за тим, щоб повторити російський ‘шахед’. У нас інша система. І в нас є лінійка виробів, ударних дронів на довгу відстань, які застосовуються для досягнення певних цілей.” – Анна Гвоздяр

Вона також акцентувала увагу на викликах у виробництві дронів-перехоплювачів, зокрема на важливості кваліфікації операторів та постійному вдосконаленні технологій, оскільки ворог постійно змінює свою тактику. Українські виробники експериментують із швидкістю та системами управління, щоб ефективно протидіяти новим загрозам.

Гвоздяр зазначила, що Мінстратегпром активно співпрацює з партнерами зі США та ЄС, налагоджуючи спільні виробництва боєприпасів і модернізацію техніки. Незважаючи на зміну адміністрації в США, виробничі проєкти продовжують розвиватися, а політичні виклики не вплинули на індустріальну співпрацю.

Міністерство стратегічних галузей промисловості відповідає за виробництво озброєння і техніки, створюючи умови для розвитку оборонної промисловості в Україні. Гвоздяр розповіла про ініціативи підтримки виробників, зокрема пільгове кредитування, бронювання працівників та створення сервісів для пошуку комплектуючих, що сприяє масштабуванню виробництва.

Щодо заміни китайських дронів “мавіків”, в Україні вже працюють над створенням власних аналогів, які відповідають потребам військових. Виробництво дронів на оптоволокні також активно розвивається, і незабаром Україна зможе наздогнати ворога в цій сфері.

Фінансування залишається ключовим викликом для оборонної промисловості. Гвоздяр повідомила, що партнери, зокрема Данія, Норвегія, Німеччина, США, Нідерланди та Великобританія, активно інвестують у виробництво української зброї. Минулого року було укладено угоди на 1,5 мільярда доларів, а цього року тривають нові переговори.

Щодо безпеки виробництв, міністерство працює над ускладненням доступу ворога до інформації про розташування підприємств, оскільки ворог активно полює за такими об’єктами. Гвоздяр підкреслила, що це частина війни, і Україна використовує всі можливі заходи для захисту своїх потужностей.

“Ми маємо бути розумніші і ефективніші. Наша зброя повинна бути розумніша. Ми нашу зброю називаємо розумною силою. Тому що її менше, але вона повинна бути розумніша і ефективніша.” – Анна Гвоздяр

На завершення Гвоздяр наголосила, що Україна продовжує рухатися шляхом постійного вдосконалення оборонної промисловості, адже війна вимагає не лише кількості, а й якості та інноваційності у виробництві зброї.