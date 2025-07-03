Україна може виробляти до 10 мільйонів дронів на рік – потенціал оборонної промисловості

Як заявив очільник Міністерства оборони України Рустем Умєров під час зустрічі, інформація наведена у його Facebook-сторінці

За умов належного фінансування, українська промисловість має потенціал виготовляти до 10 мільйонів дронів щорічно. Цю інформацію під час зустрічі з представниками оборонної індустрії Німеччини озвучив міністр оборони Рустем Умєров.

Умєров зазначив, що Україна активно розвиває індустріальні проєкти в оборонному секторі, як на внутрішньому ринку, так і в співпраці з міжнародними партнерами. Він підкреслив, що за умови належного фінансування країна може виробляти ще більше сучасних засобів ураження, зокрема близько 10 мільйонів безпілотних літальних апаратів на рік.

Міністр також акцентував увагу на важливості налагодження ефективної кооперації.

“Держава готова допомагати компаніям у пошуку партнерів в Україні та брати безпосередню участь у спільних проєктах, зокрема через інвестиції та створення спільних підприємств.” – Рустем Умєров

Окрім того, Умєров підкреслив, що Україні необхідна підтримка в кількох ключових напрямках, таких як дрони, далекобійне озброєння, засоби радіоелектронної боротьби, системи зв’язку, протиповітряна оборона, бронетехніка та програмне забезпечення.

Раніше міністр зазначав, що українські виробники досягли рівня, який дозволяє виготовляти понад 4 мільйони дронів на рік.

24 червня, під час виступу на Форумі оборонних індустрій у Гаазі, президент Володимир Зеленський заявив, що потенціал оборонної промисловості України перевищує 35 мільярдів доларів, що включає майже тисячу видів озброєнь. Проте, за його словами, для реалізації цього потенціалу Україні не вистачає фінансування. Він також зазначив, що український ОПК може виробляти понад 8 мільйонів дронів різних типів щороку, а також інші види озброєнь.

Виробництво зброї в Україні

31 січня прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що спроможності оборонно-промислового комплексу України зросли в шість разів. У сегменті дронів вітчизняна продукція складає понад 96%. В оборонній сфері працює більше 800 державних і приватних компаній, а також понад тисяча зразків зброї та техніки допущено до експлуатації, з яких половина – українського виробництва.

21 лютого Шмигаль зазначив, що за 2023 та 2024 роки власне виробництво артилерії в Україні зросло втричі, бронетранспортерів – у 5 разів, протитанкової зброї – у 2 рази, а боєприпасів – у 2,5 раза. Щодо безпілотників, то у січні цього року їхнє виробництво зросло в 10 разів у порівнянні з січнем 2024 року.