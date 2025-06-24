ВАКС розгляне запобіжний захід для віцепрем’єра Чернишова через корупцію

Як повідомляє офіційний сайт НАБУ
25 червня Вищий антикорупційний суд (ВАКС) розглядатиме питання про запобіжний захід для Олексія Чернишова, віцепрем’єр-міністра та міністра національної єдності. Його підозрюють у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди в особливо великому розмірі. Про це повідомила речниця ВАКС Олеся Чемерис.
За інформацією правоохоронців, Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) планує просити суд про запобіжний захід у вигляді застави, без тримання під вартою.
Передумови справи
13 червня НАБУ та САП оголосили про викриття великої корупційної схеми у будівельному секторі, в якій були задіяні високопосадовці. Підозри у зловживанні службовим становищем та отриманні неправомірної вигоди були висунуті, зокрема, колишньому державному секретарю Мінрегіону та чинному члену правління НАК “Нафтогаз України”.
Згідно з інформацією медіа, ці особи мають зв’язки з міністром Чернишовим.
“НАБУ в САП затримали двох соратників віцепремʼєра Чернишова Максима Горбатюка та Василя Володіна. Обидва працювали з Чернишовим у міністерстві. Обидва перейшли працювати у “Нафтогаз”, коли компанію очолив Чернишов. Причому Горбатюка за інформацією джерел УП у правоохоронних органах було затримано при спробі виїзду з країни у відпустку”,
На момент затримання міністр Чернишов перебував у плановому відрядженні за кордоном.
22 червня він повернувся в Україну і повідомив, що з початку наступного тижня продовжить виконувати свої обов’язки в уряді. Проте вже наступного дня НАБУ та САП оголосили йому про підозру.
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