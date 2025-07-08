Ротація дипломатів України: завершення місії Оксани Маркарової у США

Про це він сказав в інтерв’ю Українському радіо

Андрій Сибіга, міністр закордонних справ України, висловився про завершення дипломатичної місії Оксани Маркарової у США. Він відзначив її як одну з найуспішніших українських послів, але також підкреслив, що ротація є важливим елементом для оновлення дипломатії. Ці коментарі були зроблені в інтерв’ю Українському радіо.

“Оксана Маркарова надзвичайно ефективна, харизматична, але напевно, що в кожного дипломата, є ротаційний цикл. І я вам підтверджу, що бачення президента України було здійснити ротацію в усіх країнах і G7, і G20” – Андрій Сибіга

Сибіга також зазначив, що найближчим часом слід очікувати близько 20 указів президента щодо зміни керівників українських закордонних установ.

Всі посли повинні розуміти, що мірилом їхньої діяльності є результат. Вони повинні працювати на результат. Вони повинні розуміти і бути в реаліях країни, що воює, – додав міністр.

Передумови змін

Заміна Маркарової була обговорена президентом Володимиром Зеленським з лідером США Дональдом Трампом під час останньої телефонної розмови. Зеленський назвав кілька кандидатів на цю посаду, серед яких: чинний прем’єр-міністр Денис Шмигаль, міністр оборони Умєров, віцепрем’єрка та міністерка юстиції Ольга Стефанішина, а також голова Міненерго Герман Галущенко. Цю інформацію підтвердили кілька джерел.

Ольга Стефанішина в ефірі телемарафону “Єдині новини” зазначила, що з нею ніхто не обговорював можливість призначення на посаду посла у США.

Раніше також повідомлялося, що в команді президента розглядають можливість заміни прем’єр-міністра Шмигаля та деяких міністрів. Головною претенденткою на посаду голови уряду є перша віцепрем’єрка-міністерка економіки Юлія Свириденко.