Про це повідомляє Reuters

У соціальних мережах з’явилися супутникові знімки одного з російських аеродромів, які зазнали атак українських дронів. Ці зображення ілюструють наслідки спеціальної операції Служби безпеки України, що отримала назву “Павутина”, спрямованої на бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил Росії. Інформацію про це оприлюднили в Reuters.

На знімках видно пошкодження аеродрому “Белая”, розташованого в Іркутській області, де базуються 444-й та 200-й гвардійські полки – важкі бомбардувальні авіаполки, оснащені літаками Ту-22М3, а також 181-ша окрема зведена авіаційна ескадрилья з літаками Ан-12 та Ан-30.

Супутникові зображення, датовані 2 червня 2025 року, демонструють наслідки атаки українських безпілотників на російські військові об’єкти в умовах війни між Росією та Україною. REUTERS/Capella Space.

Деталі операції СБУ “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України реалізувала спецоперацію “Павутина” на території Росії. Дрони СБУ вразили цілі одночасно на чотирьох військових аеродромах РФ – “Белая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”.

Внаслідок атаки було пошкоджено або знищено 41 літак, серед яких – А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160. За словами Василя Малюка, вартість знищеної авіаційної техніки може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, розміщених на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”. На території РФ дрони ховали під дахами цих будиночків, які встановлювали на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони вирушали до цілей – російських бомбардувальників.