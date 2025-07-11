Екологічні збитки в Україні через війну та зелена стратегія відновлення

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

На сьогоднішній день екологічні збитки в Україні, спричинені повномасштабним вторгненням Російської Федерації, оцінюються приблизно у 180 мільйонів євро. Цю інформацію озвучила міністерка захисту довкілля та природних ресурсів України Світлана Гринчук під час Конференції з відновлення, що проходить у Римі.

Гринчук зазначила, що вже зафіксовано понад 9 000 випадків екологічної шкоди. Серед них – руйнування Каховської дамби, розлив нафти в Чорному морі та серйозні пошкодження на Чорнобильській АЕС.

Внаслідок військових дій в атмосферу викинуто понад 230 мільйонів тонн вуглекислого газу, і ця цифра продовжує зростати з кожним новим вибухом. Близько 23% території України досі залишається замінованою. Вартість пошкодженої водної інфраструктури перевищує 736 мільйонів доларів, а її відновлення вимагатиме близько 11 мільярдів доларів.

Крім того, спостерігається незвична міграція тварин, що викликана бойовими діями, що негативно впливає на екосистеми. Україна також зазнала втрат у видобувному секторі на суму близько 10,6 трлн євро.

“Масштаби цих руйнувань роблять захист довкілля не просто питанням якості життя, а питанням національної та континентальної безпеки. Саме тому ми говоримо, що відновлення – це не те, що починається після війни.” – Світлана Гринчук

За словами міністерки, одним із ключових напрямків є розробка законопроєкту про зелене відновлення, який відповідає принципам Європейського Союзу щодо “незначних викидів вуглецю”. Цей законопроєкт має на меті встановити правила для критеріїв “зелених” проєктів, що допоможе залучити стійкі інвестиції в процес відновлення.

Наступним кроком стане розробка стратегії “зеленого відновлення”, яка має підвищити прозорість, забезпечити юридичну ясність для державних і приватних інвесторів, а також привернути увагу учасників бойових дій.

“Ворог хоче створити глибокий розрив між нами та нашими союзниками. Але Україна продовжує рухатися відповідно до Зеленого курсу ЄС і вже зараз долає наслідки війни, не чекаючи на її закінчення.” – Світлана Гринчук

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