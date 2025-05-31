Україна готується до переговорів з ЄС: блокування Угорщиною

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Технічна підготовка до відкриття переговорних кластерів для вступу України до Європейського Союзу триває. Про це повідомив Всеволод Ченцов, представник України при ЄС, під час коментаря.

Він зазначив, що наразі формується національна програма адаптації законодавства, яка стане основою для реформ у рамках переговорного процесу:

“Це дозволяє не втрачати темпів і бути повністю готовими до формального старту переговорів у будь-який момент, коли з’явиться політична можливість.” – Всеволод Ченцов

Ченцов також підкреслив, що Україна готова до відкриття Кластера 1 «Основи», оскільки завершує скринінг законодавства за всіма шістьма кластерами. Підтримка 26 держав-членів ЄС щодо початку переговорів є важливим фактором, але для формального рішення потрібна одностайність усіх країн Євросоюзу.

“Тож шанс на відкриття кластерів до кінця червня напряму залежить від досягнення згоди з Угорщиною, яка наразі блокує відкриття Кластера 1.” – Всеволод Ченцов

Представник України також прокоментував ситуацію з блокуванням Угорщиною відкриття переговорних кластерів:

“Українська сторона запропонувала угорській конкретний алгоритм розблокування – погодження плану заходів щодо захисту прав національних меншин. План заходів було офіційно передано Будапешту. Україна готова до продовження діалогу й налаштована на конструктивне розв’язання цього питання.” – Всеволод Ченцов

Нагадаємо, що 27 травня, перед засіданням Ради ЄС, міністр у справах Європейського Союзу Угорщини Янош Бока заявив, що Будапешт не планує схвалювати відкриття переговорних кластерів через напружені політичні відносини з Україною.

Ситуація з блокуванням вступу України до ЄС

Угорщина блокує відкриття переговорних кластерів з початку 2025 року, стверджуючи, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Віцепремʼєрка з питань євроінтеграції Ольга Стефанішина повідомила, що з 12 травня Київ погодив з Угорщиною проводити регулярні консультації для розблокування переговорного процесу. Проте 11 травня Угорщина відтермінувала ці консультації, посилаючись на звинувачення з боку Києва у шпигунстві.

Крім того, Угорщина планує провести консультативний референдум щодо вступу України до ЄС, в якому буде представлено 7 нібито загроз для Угорщини від членства України. Референдум розпочнеться в середині квітня і триватиме до 20 червня, а його результати не є обов’язковими для виконання урядом Угорщини.

Уряд Угорщини також розіслав громадянам листи з закликом висловити свою позицію проти членства України в ЄС під час референдуму.