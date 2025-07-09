Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

9 липня 1972 року поблизу села Хрестище на Харківщині відбувся перший в Україні промисловий ядерний вибух. Цю операцію організували з метою зупинити аварійний викид газу з родовища та перевірити ефективність такого методу, як пояснює старший науковий співробітник Інституту ядерних досліджень НАН України Євген Малий.

Староста Хрестищенського округу Сергій Шатравка згадує, що місцевих жителів попросили відійти на безпечну відстань. У розмові з представниками медіа вони обговорили передумови підриву, його результати та вплив на громаду.

У кінці 1960-х років розпочали дослідження Машівсько-Шебелинського газоносного району, зокрема Західно-Хрестищенського газоконденсатного родовища, яке містило близько 300 мільярдів кубометрів газу – одне з найбільших у Європі.

Під час буріння свердловини №35 у 1971 році сталася аварія, що призвела до викиду газоконденсату під тиском близько 400 атмосфер. Це спричинило загибель кількох інженерів, які впали з висоти. Традиційні методи усунення витоку виявилися безрезультатними, тому газ підпалили, щоб уникнути вибуху.

У Радянському Союзі вже мали досвід використання підземних ядерних вибухів для ліквідації аварій на газових родовищах. У 1963 році подібний вибух успішно загасив газовий фонтан в Узбекистані. Ця методика отримала назву “Мирні ядерні вибухи для народного господарства” і використовувалася в різних регіонах СРСР.

Операція “Факел” на Харківщині

У 1972 році в Красноградському районі Харківської області ухвалили рішення про застосування цієї методики, проект отримав кодову назву “Факел”. Підготовка тривала близько чотирьох місяців і була засекречена, санкції на вибух підписали Леонід Брежнєв та Олексій Косигін.

Ядерний заряд потужністю 3,8 кілотонни заклали на глибині близько 2500 метрів у похилій свердловині. Вибух відбувся 9 липня 1972 року о 10 годині ранку, але його потужності виявилося недостатньо, щоб повністю зупинити витік газу.

Після вибуху факел горіння згас на 20 секунд, але газ знову почав виходити, утворюючи характерний “гриб”. Внаслідок помилки в розрахунках витік газу продовжувався, і довелося вдатися до традиційних методів гасіння – розкопати свердловину та залити її цементом.

У селищі Першотравневе (тепер Мирне) після вибуху повибивало вікна, а деякі будинки зазнали пошкоджень. Радянська влада згодом відновила житло для людей. Радіаційне зараження місцевості призвело до кислотних дощів, але офіційні дані про рівень опромінення залишаються засекреченими.

За оцінками, у радіусі 4-5 кілометрів від вибуху рівень проникної радіації міг становити від одного до шести грей, що є достатньою дозою для виникнення променевої хвороби.

Відлуння операції та сучасний стан

Людей не попереджали про ядерний характер вибуху, і інформація про нього стала відома лише через багато років. Архіви залишаються засекреченими в Росії, а українська частина архівів відкрилася лише після 2015 року.

Сергій Шатравка, який був дитиною під час вибуху, розповідає, що село Першотравневе евакуювали, а жителі Хрестища вийшли на відкриту місцевість. Після вибуху танки стріляли по полум’ю, щоб загасити його.

Для остаточного гасіння газу викопали котлован діаметром 200 метрів, а свердловину залили важкими розчинами. Сьогодні на місці аварії стоїть труба з табличкою “Свердловина №35”, яка не експлуатується.

Проби ґрунту, взяті поблизу місця вибуху, показали радіаційний фон нижчий за рівень у Києві та Харкові. Наразі у селах Хрестище та Мирне проживає близько 937 та 120 осіб відповідно.

Сучасне обладнання для видобутку газу стало значно досконалішим, і подібних аварій з таким високим тиском уже не очікують.

Висновки

Євген Малий підкреслює, що експерименти з ядерними вибухами поблизу населених пунктів є небезпечними та негуманними. Він вважає, що справжня сила держави полягає не в демонстрації ядерної могутності, а в турботі про людей, їхнє здоров’я та добробут.