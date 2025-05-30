Андрій Сибіга відповів на заяви Росії в ООН про продовження війни в Україні

Відповідну заяву опублікував на платформі Х (раніше Twitter)

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив рішучу реакцію на недавні коментарі постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, який заявив про готовність “продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно”.

Сибіга опублікував свою відповідь на платформі Х (раніше Twitter), підкресливши, що такі висловлювання звучать на фоні глобальних закликів до припинення насильства та переходу до конструктивної дипломатії. Він охарактеризував виступ російського дипломата в Раді Безпеки ООН як “ляпас усім, хто виступає за мир”, включаючи не лише Україну, а й США, країни Європи, Китай, Бразилію та інші.

“Ми вимагаємо відповіді на зухвалі заяви Росії, які підривають мирний процес. Ми наполягаємо на посиленні тиску на Москву вже зараз” – Андрій Сибіга

Міністр також зазначив, що дипломатичні зусилля для Кремля не є прийнятними, і настав час “говорити мовою санкцій та посилення підтримки України”.

Нагадаємо, що раніше Василь Небензя заявив про готовність Москви продовжувати бойові дії в Україні “стільки, скільки буде потрібно”.