Андрій Сибіга відповів на заяви Росії в ООН про продовження війни в Україні

Відповідну заяву опублікував на платформі Х (раніше Twitter)
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга висловив рішучу реакцію на недавні коментарі постійного представника Росії в ООН Василя Небензі, який заявив про готовність “продовжувати і нарощувати бойові дії в Україні стільки, скільки буде потрібно”.
Сибіга опублікував свою відповідь на платформі Х (раніше Twitter), підкресливши, що такі висловлювання звучать на фоні глобальних закликів до припинення насильства та переходу до конструктивної дипломатії. Він охарактеризував виступ російського дипломата в Раді Безпеки ООН як “ляпас усім, хто виступає за мир”, включаючи не лише Україну, а й США, країни Європи, Китай, Бразилію та інші.
“Ми вимагаємо відповіді на зухвалі заяви Росії, які підривають мирний процес. Ми наполягаємо на посиленні тиску на Москву вже зараз”
Міністр також зазначив, що дипломатичні зусилля для Кремля не є прийнятними, і настав час “говорити мовою санкцій та посилення підтримки України”.
Нагадаємо, що раніше Василь Небензя заявив про готовність Москви продовжувати бойові дії в Україні “стільки, скільки буде потрібно”.
“Цілі нашої спецоперації можуть бути досягнуті як мирним, так і військовим шляхом. Наші збройні сили здатні продовжувати і нарощувати бойові дії стільки, скільки буде потрібно”