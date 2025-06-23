План Б для України: поступова інтеграція в єдиний ринок ЄС

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У питанні вступу України до Європейського Союзу “планом Б” може стати поступова інтеграція країни в єдиний ринок. Про це повідомив один із провідних дипломатів ЄС у своєму коментарі.

Він зазначив, що наразі немає альтернативного плану для наступного етапу розширення, зокрема для початку переговорів щодо конкретних кластерів. “Технічно все готово. Потрібно лише одностайне рішення країн-членів про початок переговорів. План Б – це, можливо, поступова інтеграція України до єдиного ринку з низкою заходів. Я думаю, що на початку липня ми побачимо, як Україна входить в спільний торгівельний простір. Такі маленькі кроки, як цей, мають велике значення для України”, – сказав він.

Дипломат також підкреслив, що протягом останнього тижня Угорщина на переговорах Ради ЄС неодноразово заявляла, що їхнє рішення залежатиме від волі угорського народу на референдумі.

“Тож я гадаю, що до того, як ми дізнаємося результати референдуму, нічого не буде, це цілком зрозуміло. Як тільки референдум буде оголошений, тоді ми будемо діяти далі” – Топдипломат ЄС

Крім того, стало відомо, що Євросоюз розглядає можливість розділення заявок на вступ Молдови та України. Угорщина блокує відкриття кластерів для переговорів про вступ України до ЄС з початку 2025 року, стверджуючи, що “членство України в ЄС буде тягарем як для блоку, так і для Угорщини”.

Міністерка юстиції України Ольга Стефанішина назвала неконструктивними заяви про відкриття переговорів лише з Молдовою під час консультацій з Угорщиною.

30 квітня посол Європейського Союзу в Україні Катаріна Матернова повідомила, що ЄС наразі не розглядає можливості розділення процесів вступу України та Молдови до Євросоюзу. Єврокомісія сподівається на одночасне відкриття кластерів для переговорів для обох країн.

Шлях України до Євросоюзу

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі за спеціальною процедурою.

23 червня 2022 року Європейська рада на саміті у Брюсселі надала Україні статус кандидата в ЄС. Київ має виконати кілька важливих реформ, пов’язаних з верховенством права, олігархами та корупцією, всього їх сім.

26 вересня 2023 року прем’єр-міністр Денис Шмигаль повідомив, що на урядовому рівні всі рекомендації Єврокомісії повністю виконані, і Україна готова до наступного кроку.

8 листопада 2023 року Європейська комісія рекомендувала Раді Європейського Союзу розпочати процес переговорів про вступ України до Євросоюзу. 21 червня 2024 року Рада Європейського Союзу підтвердила мандат на переговори з Україною.

Перемовини розпочалися 25 червня у Люксембурзі, а того ж дня стартував двосторонній скринінг українського законодавства, що має виявити, які аспекти потребують покращення та на чому слід зосередитися.