ВАКС відхилив апеляцію Андрія Смирнова у справі про хабарництво

Як повідомляють джерела ZN.UA

27 травня 2025 року Вищий антикорупційний суд (ВАКС) ухвалив рішення, відхиливши апеляцію колишнього заступника голови Офісу президента України Андрія Смирнова щодо скасування запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Смирнова підозрюють у легалізації незаконно набутих коштів та отриманні хабаря в особливо великому розмірі.

Андрій Смирнов та його адвокат звернулися до суду з проханням скасувати запобіжний захід, який був ухвалений 5 травня. Тоді Смирнова взяли під варту, але вже наступного дня за нього внесли заставу у розмірі 18 мільйонів гривень, і він вийшов на свободу. Колишній посадовець вважає це рішення неправомірним.

Смирнов аргументував своє клопотання «відсутністю правового порядку» у звинуваченнях прокуратури, стверджуючи, що в клопотанні прокурора немає складу злочину. Він просив суд відмовити у задоволенні апеляції.

Адвокат Смирнова підкреслив, що його підзахисний сумлінно виконував свої обов’язки, а нові обвинувачення з’явилися без нових доказів. Він зазначив, що протягом року не було надано жодних нових свідчень про незаконне збагачення.

Прокурор, у свою чергу, заявив, що підозра є обґрунтованою, і попросив суд залишити апеляцію без задоволення, не змінюючи запобіжний захід.

Після розгляду всіх аргументів ВАКС відхилив апеляцію Смирнова, постановивши, що рішення суду від 5 травня «не підлягає оскарженню». Водночас під час досудового розслідування щодо експосадовця продовжують діяти процесуальні обов’язки, визначені судом у травні 2024 року.

Деталі справи Андрія Смирнова

Андрій Смирнов обіймав посаду заступника керівника Офісу президента України з 10 вересня 2019 року до 29 березня 2024 року. У вересні 2023 року НАБУ провело обшуки у водія, матері та брата Смирнова в рамках розслідування щодо майна його брата Ігоря Смирнова. За інформацією журналістів, Ігор Смирнов придбав елітну нерухомість у Львові, земельну ділянку в Карпатах, паркомісце в Києві та кілька автомобілів за заниженими цінами, що викликало підозри щодо походження коштів.

У березні 2023 року Спеціалізована антикорупційна прокуратура (САП) відкрила кримінальне провадження проти Андрія Смирнова за заявою громадської організації «Антикорупційна правозахисна рада» про корупційні злочини. Зокрема, йшлося про майно, яке, за твердженнями організації, належить Смирнову, але записане на його брата.

22 травня 2024 року НАБУ повідомило Смирнову про підозру у незаконному збагаченні. Слідство встановило, що він набув нерухомого та рухомого майна на суму понад 17 мільйонів гривень, що значно перевищує його офіційні доходи. Тоді ж у нього провели обшук.

16 квітня 2025 року прокурор САП за участю детективів НАБУ повідомив Смирнову про нову підозру. Слідство встановило, що у період з 2019 по 2021 роки він легалізував незаконно набуті кошти через будівництво приватних будинків на Одещині загальною площею понад 300 квадратних метрів. Майно було оформлене на компанії, а пізніше переоформлене на довірену особу.

Крім того, у 2022 році Смирнов нібито погодився допомогти власнику будівельної компанії у скасуванні результатів тендеру через Антимонопольний комітет України, за що отримав обіцянку послуг і робіт на суму 100 тисяч доларів. За даними слідства, Смирнов використав своє службове становище для виконання цих зобов’язань, а АМКУ ухвалив потрібне рішення.

Загалом колишньому заступнику керівника ОПУ інкримінують одержання хабаря в 100 тисяч доларів та легалізацію незаконно набутих коштів. Досудове розслідування триває, і встановлюються інші особи, які можуть бути причетні до злочину. Після збору доказів обвинувальний акт буде направлено до суду.