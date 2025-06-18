Ідентифікація тіл загиблих за Стамбульськими домовленостями триватиме понад рік

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Ідентифікація близько 6 тисяч тіл загиблих, які були передані Росією в рамках Стамбульських домовленостей, може зайняти не менше 13-14 місяців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко під час телемарафону “Єдині новини” 18 червня.

“Я можу тільки приблизно сказати, тому що аналіз ще відбувається – у якому стані перебувають останки та скільки їх насправді знаходиться в цих пакетах, які нам були передані російською стороною. Але на ці 6 тисяч, на попередню думку наших фахівців, піде приблизно 13-14 місяців.” – Ігор Клименко

Міністр зазначив, що це мінімальний термін, необхідний для завершення ідентифікації. Всі відповідні служби, включаючи судово-медичну експертизу та слідчі підрозділи, працюють у три зміни, щоб прискорити процес.

Клименко також підкреслив, що ідентифікація ускладнюється через те, що в одному пакеті можуть бути частини тіл кількох осіб.

“Ми почали виявляти під час проведення експертизи тіла однієї і тієї самої людини в декількох таких пакунках, або в різних репатріаціях. Тобто, наскільки філігранна робота має бути наших спеціалістів для того, щоб відрізнити. Ворог намагається зробити все, щоб ускладнити нам роботу та затягнути час.” – Ігор Клименко

Крім того, під час репатріаційних заходів Росія передала Україні також тіла російських військових.

“Дуже часто серед решток і серед тіл, які нам повертає ворог, з’являються люди у військовій формі Російської Федерації. Ми знаходимо документи, жетони, інші речі, які свідчать, що це не тільки наші захисники, ці речі свідчать про те, що ворог або халатно до цього ставиться, або ж навпаки намагається нас провокувати.” – Ігор Клименко

Міністр підкреслив, що навіть якщо в пакетах знаходять тіла у російській формі або з російськими документами, їх все одно необхідно ідентифікувати.

“Ми маємо ідентифікувати кожне тіло, тому що може бути підступність: не факт, що якщо тіло, наприклад в російській формі, що це тіло, наприклад, російського солдата. Ми повністю проводимо роботу по ідентифікації і по порівнянню профілів ДНК рідних наших героїв-захисників з тим матеріалом, який ми маємо для дослідження. Якщо є достатньо доказів зібрано, що це не наші захисники, ми, звичайно, що віддамо Російській Федерації для поховання.” – Ігор Клименко

Обміни та репатріація в рамках Стамбульських домовленостей

2 червня під час переговорів у Стамбулі Україна та Росія домовились про обмін у форматі 1000 на 1000, а також обмін 200 на 200 військовополонених. Сторони також погодили репатріацію 6 000 тіл загиблих військових з кожної сторони.

7 червня Росія звинуватила Україну у нібито перенесенні обміну на невизначений термін, проте Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими спростував цю інформацію.

9 червня відбувся перший етап обміну полоненими, під час якого додому повернули військових до 25 років. 10 та 12 червня пройшли етапи обміну тяжкопораненими і тяжкохворими військовополоненими.

11 червня відбулася репатріація 1 212 тіл полеглих українських військовослужбовців, у той час як Росія отримала 27 тіл. Загальна домовленість передбачає репатріацію у форматі “6 000 на 6 000”.

14 червня відбувся обмін полоненими, під час якого додому повернули тяжкохворих та тяжкопоранених, а також близько 1200 тіл загиблих українських військових. 15 червня Україна отримала ще 1200 тіл загиблих, серед яких є військовослужбовці.