Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
В Україні активно тестується система “Імпульс”, яка призначена для обліку військовослужбовців. На даний момент вона впроваджується у понад 20 військових частинах. Про це розповів Ігор Хмілевський, військовослужбовець, що займається цифровими рішеннями для оборонного сектору, під час подкасту “У справах військових”.
“Тестується в двадцяти плюс військових частинах. Це програма, яка перше – автоматизує процеси стройового персоналу, друге – формує базу даних, третє – ти бачиш всю історію конкретної людини, конкретного військовослужбовця.”
Що таке система “Імпульс”
Система “Імпульс” є інноваційним рішенням для обліку особового складу Збройних Сил України. Розробка була здійснена Міністерством оборони у співпраці з Центром масштабування технологічних рішень та Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ. За словами Хмілевського, над проектом працювало близько 100 фахівців.
Основна мета “Імпульсу” полягає у створенні комплексної бази даних, яка міститиме інформацію про звання, спеціальність, нагороди, сертифікати, закріплене майно та інші важливі дані про військовослужбовців. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила важливість цієї системи для покращення управління особовим складом.
Командири матимуть можливість у реальному часі отримувати актуальну інформацію про чисельність особового складу, присутність бійців на місці або у відрядженні, а також історію їх призначень на посади.
“Це не просто якийсь програмний продукт, це частина екосистеми. Екосистема складається з модулів. Повинен бути доступ до конкретного військовослужбовця – це ми вирішили, це додаток, він завжди із тобою, очевидно, це те, що перетворилось в (застосунок – ред.) Армію+. А “Імпульс” – це стержень системи, в якому ведеться облік всього особового складу Збройних сил України.”
Любов Галан, співзасновниця ГО “Принцип”, зазначила, що “Імпульс” спростить багато процесів в армії, а також дозволить запустити ті, які наразі виконуються неякісно або вимагають великої кількості паперової документації.
Антон Муравейник, керівник аналітичного відділу фонду “Повернись живим”, вважає “Імпульс” одним з найперспективніших проектів. Він підкреслив, що наразі важко оцінити ефективність мобілізації, оскільки не відомо, скільки людей потрапляє в бойові бригади після мобілізації:
“Фактично ми не розуміємо ефективності мобілізації… З “Імпульсом” все було б простіше, тому що кожну людину “видно”, де вона і як вона переміщується від навчального центру в батальйон, резервну роту, призначення на посаду і так далі. Тобто це мало би змінити кадрову політику загалом.”
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