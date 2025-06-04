Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні активно тестується система “Імпульс”, яка призначена для обліку військовослужбовців. На даний момент вона впроваджується у понад 20 військових частинах. Про це розповів Ігор Хмілевський, військовослужбовець, що займається цифровими рішеннями для оборонного сектору, під час подкасту “У справах військових”.

“Тестується в двадцяти плюс військових частинах. Це програма, яка перше – автоматизує процеси стройового персоналу, друге – формує базу даних, третє – ти бачиш всю історію конкретної людини, конкретного військовослужбовця.” – Ігор Хмілевський

Що таке система “Імпульс”

Система “Імпульс” є інноваційним рішенням для обліку особового складу Збройних Сил України. Розробка була здійснена Міністерством оборони у співпраці з Центром масштабування технологічних рішень та Центральним управлінням інноваційної діяльності ЗСУ. За словами Хмілевського, над проектом працювало близько 100 фахівців.

Основна мета “Імпульсу” полягає у створенні комплексної бази даних, яка міститиме інформацію про звання, спеціальність, нагороди, сертифікати, закріплене майно та інші важливі дані про військовослужбовців. Заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко підкреслила важливість цієї системи для покращення управління особовим складом.

Командири матимуть можливість у реальному часі отримувати актуальну інформацію про чисельність особового складу, присутність бійців на місці або у відрядженні, а також історію їх призначень на посади.

“Це не просто якийсь програмний продукт, це частина екосистеми. Екосистема складається з модулів. Повинен бути доступ до конкретного військовослужбовця – це ми вирішили, це додаток, він завжди із тобою, очевидно, це те, що перетворилось в (застосунок – ред.) Армію+. А “Імпульс” – це стержень системи, в якому ведеться облік всього особового складу Збройних сил України.” – Ігор Хмілевський

Любов Галан, співзасновниця ГО “Принцип”, зазначила, що “Імпульс” спростить багато процесів в армії, а також дозволить запустити ті, які наразі виконуються неякісно або вимагають великої кількості паперової документації.

Антон Муравейник, керівник аналітичного відділу фонду “Повернись живим”, вважає “Імпульс” одним з найперспективніших проектів. Він підкреслив, що наразі важко оцінити ефективність мобілізації, оскільки не відомо, скільки людей потрапляє в бойові бригади після мобілізації: