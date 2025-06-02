Спецоперація «Павутина»: Україна успішно вразила російську авіацію без допомоги

Про це Зеленський розповів на пресконференції, трансляцію якої проводило “Суспільне”.

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що спецоперацію «Павутина» було здійснено без зовнішньої допомоги. Цю інформацію він озвучив під час пресконференції, яка привернула увагу багатьох журналістів.

“Україна провела операцію. Ми вдячні партнерам, але операція була проведена самостійно українською стороною. Ми постійно підкреслювали, що у нас є кілька операцій – нам не вистачає обладнання. Ми просимо внутрішнього фінансування. Це не операції на території росіян, це військові цілі на території Росії, звідки йдуть удари по Україні.” – Володимир Зеленський

Зеленський також зазначив, що ця операція підтвердила здатність України діяти ефективно, що позитивно вплинуло на настрій союзників.

“Я сьогодні бачив настрій дев’ятки (Бухарестська дев’ятка – Ред) та інших країн – і всі вважають, що Україна ще раз продемонструвала … свою силу.” – Володимир Зеленський

Президент підкреслив, що спецоперація «Павутина» відновила довіру західних партнерів, які раніше почали сумніватися в Україні.

“… демонструємо … всім тим нашим союзникам, які були сильними союзниками, а почали сумніватися. Довіра українцям і віра в Україну повернулася. Вважаю, що результат операції дуже хороший.” – Володимир Зеленський

Деталі спецоперації “Павутина” від СБУ

1 червня в Росії повідомили про атаку безпілотників у чотирьох областях. За інформацією джерел, СБУ здійснила атаку на бомбардувальну авіацію Повітряно-космічних сил РФ. Мова йде про військову авіабазу “Белая” в Іркутській області, аеродром “Оленья” в Мурманській, а також військові летовища у “Дягилево” в Рязанській та “Іваново” в Іванівській областях РФ.

“Наразі відомо про враження понад 40 літаків. Серед них: А-50, Ту-95 та Ту-22 М3.” – Джерела

Згідно з інформацією, спецоперацію “Павутина”, в результаті якої СБУ вразила 41 літак стратегічної авіації РФ, готували понад півтора року. Вартість уражених українськими дронами літаків оцінюється приблизно в 7 мільярдів доларів.