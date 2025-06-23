Репатріація тіл з Росії в Україну: складнощі ідентифікації та результати

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

В Україні щомісяця проводять до десяти тисяч експертиз для ідентифікації тіл, які повертаються з Росії в рамках репатріації. Про це повідомив міністр внутрішніх справ України Ігор Клименко під час прес-конференції.

Міністр зазначив, що часто експертиза стосується повторних досліджень одних і тих самих фрагментів тіл, які важко ідентифікувати через тривалий час їх перебування в землі.

“Фахівці проводять по два, по три, по чотири, по п’ять разів експертизу одного й того самого фрагменту. Через два-три роки після загибелі дуже складно вивести профіль ДНК.” – Ігор Клименко

Клименко уточнив, що експерти працюють у три зміни, залучаючи слідчих, судово-медичних експертів, генетиків та криміналістів. Процес ідентифікації може тривати понад рік, іноді до 13-14 місяців.

В одному з випадків, за словами міністра, рештки однієї особи поверталися в різні етапи репатріації, що значно ускладнило роботу слідчих.

“Можете уявити – десятки фрагментів тіл в одному пакунку, і всі з різними профілями ДНК. Це треба все ретельно описати й скласти кінцевий висновок, щоби тіло могло бути передане родині.” – Ігор Клименко

Крім того, міністр повідомив, що Росія передавала Україні рештки своїх військових, видаючи їх за українських, що підтверджено експертизами.

«Це вершина цинізму. Ми ідентифікуємо й російських солдат, яких нам просто “підкидають”. Можливо, щоб уникнути виплат родинам загиблих». – Ігор Клименко

Міністерство внутрішніх справ планує передати частину зібраної інформації Міжнародній комісії з питань зниклих безвісти, щоб родини загиблих росіян за кордоном могли здати зразки ДНК та знайти своїх близьких.

Раніше президент Володимир Зеленський заявив, що Росія передала Україні тіла 20 осіб, нібито загиблих українських військових, але вони виявилися тілами російських солдат. Українська сторона вважає, що це робиться навмисно, щоб показати кількість нібито українських тіл у російських руках.

Репатріація тіл з Росії до України

Під час переговорів у Стамбулі 2 червня Україна та Росія домовились про репатріацію тіл у форматі “6 000 на 6 000”. Згодом відбулися кілька репатріаційних заходів, під час яких повернули тіла українських громадян, зокрема військових.

Зокрема, 13 червня було повернуто 1200 тіл, 14 червня – 1200 тіл, 15 червня – 1200 тіл, 16 червня – 1245 тіл.

У Координаційному штабі повідомили, що репатріаційна частина Стамбульських домовленостей завершена. Загалом у межах цих домовленостей повернули 6057 тіл.