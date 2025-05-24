Як повідомляє Суспільне.

Другий день великого обміну “1000 на 1000” став знаковим для України, адже додому повернулися 307 військовослужбовців, серед яких були й важкохворі. Ці герої зустрілися зі своїми рідними, зокрема дружинами, які приїхали на обмін, навіть не знаючи напевно, що їхні чоловіки вже на шляху додому.

Для багатьох родин цей день приніс емоційну напругу: частина полонених, яких чекали з нетерпінням, досі залишалася в полоні. Тому на вокзалах і в аеропортах панувала суміш радості та тривоги, адже надія на зустріч з близькими не згасала навіть у найскладніші часи.

Журналісти мали можливість спостерігати не лише за історіями тих, хто повернувся, а й почути розповіді рідних, які продовжують чекати на своїх чоловіків. Ці зустрічі стали свідченням сили духу та незламності українців у часи війни.

Особливо зворушливими були моменти, коли дружини вперше побачили своїх чоловіків після тривалої розлуки, не стримуючи сліз радості та полегшення. Для багатьох це стало початком нового етапу – відновлення сімей та надії на мирне майбутнє.

Хоча обмін триває, і частина полонених ще не повернулася, кожна зустріч – це важливий крок до об’єднання та підтримки тих, хто бореться за свободу України.