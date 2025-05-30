Україна та інноваційні морські дрони у боротьбі за Чорне море

Про це під час Чорноморського безпекового форуму повідомив британський меценат Лорд Ешкрофт у відео на YouTube

Чорне море стало не лише важливим маршрутом для експорту зерна, але й ареною активної боротьби з російською агресією. Незважаючи на відсутність власного флоту, Україна змогла відбити атаки Росії завдяки впровадженню інновацій у сфері оборони та використанню морських дронів.

Цю інформацію під час Чорноморського безпекового форуму озвучив британський меценат Лорд Ешкрофт.

“Такі морські дрони як “Маґура” переписують усі правила морського ведення бою. Я мав честь бачити ці технології на власні очі, і я дійсно вражений такими нововведеннями. Один із морських дронів навіть збив нещодавно російський військовий літак. Це те, що цінує світ. Це є поворотним пунктом.”

Лорд Ешкрофт також зазначив, що Україна відіграє важливу роль у забезпеченні світової продовольчої безпеки. Це підкреслює значення країни на міжнародній арені, особливо в умовах глобальних викликів.

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов раніше повідомив, що з початку повномасштабного вторгнення Україна знищила третину бойового потенціалу Чорноморського флоту Росії. Ці досягнення стали можливими завдяки впровадженню новітніх систем на роботизовані дрони.

Україна продовжує вдосконалювати свої оборонні технології, що дозволяє їй ефективно протистояти агресору та захищати свої стратегічні інтереси на морі. Це свідчить про рішучість країни у боротьбі за свою незалежність та безпеку.