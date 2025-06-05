Про це йдеться у заяві українського зовнішньополітичного відомства

Міністерство закордонних справ України відреагувало на нещодавні заяви президента Росії Володимира Путіна, які стосуються ударів українських Сил оборони по російській території, зокрема в контексті спецоперації СБУ під назвою “Павутина”. В українському зовнішньополітичному відомстві підкреслили, що російська сторона плутає причини та наслідки, а також не розуміє різниці між агресією та самообороною.

У своїй заяві МЗС України посилається на резолюції Генеральної асамблеї ООН, які визнають Росію агресором, а також на Статут ООН, що гарантує право на самооборону у випадку збройного нападу.

“Міжнародне право, зокрема стаття 51 Статуту ООН, чітко передбачає невід’ємне право на індивідуальну або колективну самооборону у разі збройного нападу на члена ООН. На здійснення цього права на самооборону не накладається жодних територіальних обмежень.” – МЗС України

Відзначається, що удари по законних військових цілях на території Росії є допустимими для захисту від агресора, зокрема для захисту цивільного населення від російських ракетних та безпілотних атак.

У МЗС підкреслили, що неможливо порівнювати дії України та Росії, адже саме РФ є агресором, що здійснив незаконний напад на Україну.

“Україна – країна, що захищається від агресії. Тому російські удари є за визначенням актами агресії та терору, а українські – актами самозахисту.” – МЗС України

Відомство також нагадало, що Збройні сили України завдають ударів по військових об’єктах, тоді як російські війська атакують цивільні цілі. Згадали про пропозицію Києва щодо припинення вогню, яка була озвучена три місяці тому і залишається актуальною.

МЗС закликало Путіна припинити скаржитися на удари по російській авіації та погодитися на мінімум 30-денне припинення вогню, відмовитися від ультиматумів, зустрітися з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати переговори для встановлення справедливого та сталого миру.

“Тож Путіну треба припинити скиглити про українські удари по його літаках і натомість погодитися на принаймні 30-денне припинення вогню, відмовитися від нереалістичних ультиматумів, перестати ховатися від зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським і розпочати добросовісні переговори для встановлення справедливого та сталого миру. Україна до цього готова. Лише Росія тягне час і шукає приводів продовжувати війну.” – МЗС України

Раніше Кремль висловив розчарування через відсутність жорсткішої реакції з боку США та міжнародної спільноти на спецоперацію СБУ “Павутина”, під час якої було атаковано російські військові аеродроми.

4 червня 2025 року президент США Дональд Трамп повідомив про телефонну розмову з Володимиром Путіним, під час якої обговорювалися удари України по російських літаках та інші військові дії з обох сторін. Трамп зазначив, що розмова була конструктивною, але не призведе до негайного миру, оскільки Путін пообіцяв відповісти на спецоперацію СБУ.

Що відомо про спецоперацію СБУ “Павутина”

1 червня 2025 року Служба безпеки України провела спецоперацію “Павутина” на території Росії. Дрони СБУ атакували чотири військові аеродроми РФ – “Бєлая”, “Дягілєво”, “Олєнья” та “Іваново”. В результаті було пошкоджено 41 літак, серед яких А-50, Ту-95, Ту-22М3 і Ту-160.

За словами голови СБУ Василя Малюка, вартість знищеної авіації може перевищувати 7 мільярдів доларів, що становить близько 34% носіїв крилатих ракет, розміщених на основних аеродромах Росії.

Операція проходила у трьох часових поясах і вимагала складної логістики. Спочатку до Росії були переправлені FPV-дрони, а згодом – “мобільні дерев’яні будиночки”, під дахами яких дрони ховалися на вантажівках. У визначений момент дахи дистанційно відкривалися, і дрони прямували до цілей – російських бомбардувальників.