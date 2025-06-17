Відсутність обліку військово-лікарських комісій в МОЗ та плани реформи ВЛК в Україні

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Аналітики Медійної ініціативи за права людини (МІПЛ) вказали на те, що Міністерство охорони здоров’я не веде облік військово-лікарських комісій (ВЛК), які функціонують на базі медичних закладів, що підпорядковуються цьому міністерству. Відсутність такої інформації ускладнює точне планування та фінансування системи, зазначили в МІПЛ.

Цю інформацію під час презентації дослідження «Сліпі зони ВЛК: як працює система експертизи в Україні» озвучила співавторка дослідження, аналітикиня МІПЛ Ірина Яковець.

Вона пояснила, що для полегшення доступу громадян до ВЛК були створені комісії на базі медичних закладів, які на побутовому рівні називають цивільними. Ці заклади є комунальними або державними і підпорядковуються Міністерству охорони здоров’я України.

«Це взагалі заклади комунальні або державної власності, які належать до підпорядкування МОЗ України. Ми запитали інформацію та отримали відповіді щодо роботи цих ВЛК. І ми виявили дуже значні проблеми саме в роботі ВЛК підпорядкування МОЗ». – Ірина Яковець, аналітикиня МІПЛ

За словами Яковець, Міністерство охорони здоров’я не має навіть базових даних про кількість таких комісій і фактично не контролює та не координує їхню діяльність.

Відсутність планування і обліку потенційної кількості призовників призводить до формального фінансування медичних оглядів у межах пакету медичних гарантій без достовірної бази.

«Облік і планування потенційного числа призовників не ведеться. Я думаю, всім відомо, що на сьогодні первинний огляд на ВЛК проводиться в межах пакету медичних гарантій і сплачується коштом держави». – Ірина Яковець, аналітикиня МІПЛ

Щоб отримати фінансування, заклад охорони здоров’я має подавати до МОЗ розрахунки потенційної кількості осіб, яких обслуговуватиме, проте такої інформації немає.

Аналітики МІПЛ також не змогли з’ясувати, як Національна служба здоров’я України (НСЗУ) укладає угоди та розподіляє кошти без наявності відповідних даних.

Відсутня централізована звітність і статистика щодо кількості осіб, які проходять ВЛК у медичних закладах підпорядкування МОЗ. Дані, що збираються департаментами охорони здоров’я, є ініціативою самих департаментів і не охоплюють всю країну.

«Немає статистичних форм звітності, які були б затверджені МОЗ або спільно з Міністерством оборони, немає інформації щодо того навіть, яка кількість людей пройшла ВЛК. Ті дані, які збирають в департаменті охорони здоровʼя, це, по суті, їх власна ініціатива, і нам низка областей просто відповіли, що таких даних немає». – Ірина Яковець, аналітикиня МІПЛ

Яковець підкреслила важливість вдосконалення роботи ВЛК на базі медичних закладів, які підпорядковуються МОЗ.

Реформа військово-лікарських комісій

30 листопада 2024 року Міністерство оборони спільно з Міністерством охорони здоров’я представили проєкт реформи ВЛК, що має на меті суттєве оновлення застарілої системи. Впровадження реформи планується у три етапи з завершенням у листопаді 2025 року.

Реформа передбачає розділення рішень ВЛК на два окремі набори даних – медичний та адміністративний. Медичний огляд проводитимуть одні фахівці, а інші аналізуватимуть анонімізовані результати цих оглядів.

Військовозобов’язані зможуть самостійно обирати лікарню для проходження медичного огляду, а дані автоматично потраплятимуть до Електронної системи охорони здоров’я (ЕСОЗ), що виключає необхідність звертатися до територіальних центрів комплектування (ТЦК).

У січні 2025 року Міноборони запровадило електронні направлення на ВЛК через застосунок «Резерв+». 11 лютого 2025 року в Офісі президента анонсували запуск електронної черги на проходження ВЛК.