Про це повідомила виданню DOU

Міністерство оборони України має намір до кінця 2025 року розширити можливості мобільного додатку “Резерв+”, що дозволить користувачам підписувати контракти на службу в Збройних силах України (ЗСУ) безпосередньо через цей застосунок.

Про це розповіла заступниця міністра оборони з цифровізації Катерина Черногоренко в інтерв’ю виданню DOU. Вона підкреслила, що в “Резерв+” з’явиться функція укладання “смартконтрактів” – документів, які можна буде підписати цифровим підписом після проходження стандартної процедури рекрутингу.

“До кінця року в “Резерв+” ми втілимо також смартконтракти. Можна буде долучитися до війська, підписавши контракт прямо в телефоні. Як, умовно, ми ознайомлюємося з ліцензійними угодами в Apple. Це має бути настільки ж просто” – Катерина Черногоренко

Перед підписанням смартконтракту кандидат проходитиме традиційний етап відбору, що включає подання заявки, спілкування з рекрутером та співбесіду. Після узгодження всіх деталей, підписання контракту відбуватиметься онлайн з фіксацією цифрового сліду та передачею документа до системи рекрутингу військової частини.

Застосунок “Резерв+” функціонує з березня 2024 року і наразі надає резервістам можливість оновлювати свої персональні дані, отримувати повістки та управляти своєю військовою історією.

15 травня у “Резерв+” були додані дві нові категорії відстрочок від мобілізації: для осіб із тимчасовою непридатністю за результатами військово-лікарської комісії (ВЛК), а також для батьків неповнолітніх дітей, якщо один із подружжя вже служить у ЗСУ.

19 травня у застосунку було оновлено безпековий сертифікат до версії 1.6.1, що покращує захист та надійність роботи програми. Старі версії застосунку без цього оновлення більше не функціонуватимуть.