Долар залишається ключовою валютою резервів України – Пишний

Про це Андрій Пишний повідомив під час форуму “Банківський ринок 2025”, передає Економічна правда

Голова Національного банку України Андрій Пишний підкреслив, що долар залишається ключовим елементом золото-валютних резервів країни, і в найближчому майбутньому не планується його заміна чи відмова від нього. Він зазначив, що ризики, пов’язані зі знеціненням долара на міжнародних ринках, знаходяться під контролем.

Цю інформацію Пишний озвучив під час форуму “Банківський ринок 2025”. Він також додав, що долар становить 83% від загального обсягу золото-валютних резервів України.

“Чи загрожує щось долару? Мова йде про волатильність. Американська економіка глибока, ринків капіталів теж сильні. Говорити про те, що долар треба “відспівати” – ні. Він відіграватиме свою відчутну роль.” – Андрій Пишний

Голова НБУ також акцентував увагу на тому, що золото-валютні резерви України проходять процес диверсифікації, а ризики, пов’язані зі знеціненням долара, ретельно моніторяться.

“Наразі я не бачу якихось глибоких зрушень. Ми слідкуємо за волатильністю й ухвалюємо необхідні технічні рішення.” – Андрій Пишний

Раніше Пишний також зазначав, що Україна розглядає можливість поступового переходу від американського долара до більш тісної прив’язки гривні до євро, враховуючи зміни у світовій торгівлі та зміцнення зв’язків з Європейським Союзом.

Ідея про прив’язку курсу гривні до євро вперше була озвучена в Національному банку ще в березні 2024 року. Важливо зазначити, що гривня була введена в обіг у 1996 році, і протягом тривалого часу американський долар залишався основною референтною валютою для України.